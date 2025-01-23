Повернення Дональда Торампа в Білий дім знову пробудило інтерес до відправки західних військ в Україну.

Широковідомий факт, що в Україні присутні західні спецпризначенці, однак, масового розгортання західних військових поки що не спостерігається. Однак, як пише Financial Times, це може скоро змінитися, оскільки повернення Дональда Трампа в Білий дім знову пробудило інтерес до цієї ідеї.

"Трамп, який прагне відсторонити США від європейської безпеки, заявив, що хоче припинення вогню "якомога швидше". А Київ натякнув, що готовий піти на угоду, якщо його союзники нададуть надійні гарантії безпеки. У результаті відновилися переговори про те, як західні війська, зокрема європейські, могли б допомогти підтримати перемир'я, яке Трамп сподівається укласти з Москвою", - ідеться в статті.

Чисельність миротворців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Європа всерйоз має намір забезпечити ефективне стримування, то знадобиться 200 000 військовослужбовців, "як мінімум".

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Однак, за словами людей, залучених до дискусії між Києвом і західними партнерами, українські чиновники вважають, що від 40 000 до 50 000 іноземних військовослужбовців, може бути реальним і достатнім, пише видання.

Мета і формат місії

"Місія переслідуватиме три мети: запевнити Україну в підтримці Заходу, утримати Росію від нового нападу і показати США, що Європа віддана гарантуванню безпеки України", - ідеться в статті.

Як зазначає Каміль Гранд, колишній високопоставлений співробітник НАТО, ці сили мають бути досить міцними, щоб не стати легкою мішенню, яку Росія могла б негайно випробувати, і досить великими, щоб не вимагати негайного підкріплення:

"На думку Гранда, чисельність таких сил може становити 40 000 осіб, і вони, найімовірніше, будуть сформовані в рамках спеціальної коаліції під керівництвом Великої Британії, Франції та Нідерландів, а також за участю країн Балтії та Північної Європи".

Роль НАТО буде навмисно зведена до мінімуму, щоб обмежити ризик ескалації у відносинах з Росією. Проте, Гранд припустив, що в рамках так званого "формату Берлін-плюс" ЄС може використовувати можливості стратегічного планування НАТО для проведення миротворчих операцій, як, наприклад, у Боснії і Герцеговині.

Як зазначає FT, європейські війська, безумовно, будуть на боці України, однак вони не битимуться на лінії фронту. Таким чином, вони формуватимуть "стабілізаційні сили" або "сили стримування", а не повністю нейтральні "миротворчі" сили.

Однією з моделей є Південна Корея, де присутня значна військова присутність США, хоча бойові дії ведуть південнокорейські війська. Інший приклад - KFOR, очолювана США "операція з підтримання миру" в Косово.

Водночас, застерігає FT, сама ідея базується на укладенні мирного врегулювання з Росією, яке дасть змогу Україні зберегти суверенітет, контролювати свою територію, зберегти свою армію. Однак Росія може ніколи не погодитися на це. Москва також може порушити будь-яку угоду, яку підпише, застерігає видання.

При цьому Європа також може відмовитися від відправки військ у "гарячу війну", побоюючись ескалації конфлікту з Росією. США також можуть відмовитися від матеріально-технічної підтримки, яка буде потрібна для проведення операції.

Миротворці в Україні

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що введення в Україну миротворчих військ є нереальним сценарієм.

За його словами, головна проблема полягає в тому, що на залучення західних військ до врегулювання війни в Україні потрібно мати мандат - від ООН або НАТО. І, наприклад, у випадку з ООН треба отримати згоду Російської Федерації, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, що є нереальним.

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