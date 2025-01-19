Водночас глава МО ФРН наголосив, що про це потрібно говорити, "коли прийде час".

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус допустив участь військ Німеччини під час миротворчої місії на території України. Про це він сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Зокрема журналіст видання запитав політика, яку роль відіграватиме Німеччина у забезпеченні демілітаризованої зони між сторонами, які воюють та чи будуть там розгорнуті німецькі солдати, на що він відповів:

"Це питання буде обговорюватися, коли прийде час. Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль і повинні взяти на себе відповідальність. Центральне питання полягає в тому, як ми можемо створити такий рівень безпеки для України, який не дозволить Росії знову напасти через кілька років? Водночас ми не повинні робити все публічно зараз, щоб Путін міг дізнатися, що саме турбує Україну та її прихильників, і міг відповідно зорієнтувати свою переговорну стратегію".

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Також Пісторіус наголосив, що Німеччина зацікавлена у зустрічі з представниками адміністрації нового президента США Дональда Трампа.

"Кандидатура міністра оборони США ще не затверджена. Однак ми зацікавлені у зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого. На Німеччину може чекати багато нового, особливо у сфері оборони", - вважає міністр оборони країни.

Крім того, політик розповів про свої враження після нещодавнього візиту до України. За його словами, країна проводить "вражаючу оборонну кампанію".

"Водночас їй вдається бути більш сучасною в деяких сферах, ніж деякі країни Європи. Майже всі державні пільги можна отримати в електронному вигляді через додаток. В оборонному секторі також застосовуються дуже інноваційні підходи. Наприклад, у розробці та виробництві безпілотників", - зазначив він.

Пісторіус додав, що загалом РФ окупувала близько 18-19% території України. За словами політика, це показує, що Росія не досягла суттєвого прогресу, попри свої великі втрати.

"З одного боку, це багато, але з іншого боку, це також показує, що Росія не досягла більшого після майже трьох років безжальної агресивної війни, попри високі витрати, від яких страждає і російське населення, і високі втрати у власній армії", - додав міністр.

Розміщення іноземних миротворців в Україні - останні новини

Раніше премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова за потреби розмістити в Україні миротворців. За його словами, Лондон готовий виконувати свою роль у мирних переговорах щодо завершення війни, яку Росія розвʼязала проти України.

Водночас командир 411 окремого батальйону БПЛА "Яструби" Андрій Сухін відповів, чи потрібні в Україні миротворці. Він зазначив, що таке питання є політичним, а не військовим, тому українці повинні самі пройти шлях до перемоги.

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