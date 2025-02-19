Деякі європейські столиці вже обговорюють основні положення своїх пропозицій з військовим керівництвом НАТО.

Франція і Велика Британія розробляють плани зі створення "сил заспокоєння" в Україні, які спиратимуться на західну авіацію, підтримувану США.

Як пише Financial Times, це потрібно для забезпечення дотримання будь-якої угоди про припинення вогню в Україні та стримування потенційної російської агресії.

Плани, які, за словами західних чиновників, все ще перебувають на стадії розробки, відводять західним військово-повітряним силам більшу роль, ніж пропозиції, раніше висунуті європейськими лідерами. Вони передбачали велику кількість солдатів, розгорнутих в Україні.

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"Замість цього вони покладаються на сферу, в якій західні військові мають явну перевагу перед Росією: їхні військово-повітряні сили. Замість цього сухопутні війська будуть використовуватися, принаймні на початковому етапі, для захисту ключових українських об'єктів, таких як порти і атомні електростанції", - сказано в статті.

Мета, як заявили західні чиновники, полягала в тому, щоб створити потужний стримувальний фактор, який фактично відрадить Росію від порушення будь-якої угоди про припинення вогню і, таким чином, створить умови для міцного миру в країні.

"Сфера, в якій у нас є значна перевага перед Росією, - це повітря і [наша] здатність реагувати на [будь-які] кричущі порушення режиму припинення вогню. Це каральний підхід, щоб мати можливість покарати Росію, якщо це станеться", - сказав один західний чиновник".

Він додав, що "вся ідея полягає в тому, що виклик не виникне".

Чиновники наголосили, що план необхідно доопрацювати, і в кінцевому підсумку він може містити розгортання великих сухопутних військ, якщо не в Україні, то на її західних кордонах.

"Війська на землі мають бути готові битися, щоб стримувати", - сказав другий західний чиновник.

Третій чиновник розповів, що деякі столиці вже обговорюють основні положення своїх пропозицій із військовим керівництвом НАТО.

Зазначається, що місія в Україні може очолюватися Об'єднаними експедиційними силами, франко-британським формуванням, командування яким може здійснюватися або зі штаб-квартири Великої Британії в Нортвуді, Лондон, або з французької штаб-квартири у Форті Мон-Валер'єн за межами Парижа. Інші європейські країни також потенційно можуть зробити свій внесок. Четвертий чиновник додав:

"Обговорення все ще ведуться з кількома країнами. Передбачаються різні способи дій залежно від країн, при цьому свою роль відіграватиме авіація".

Крім цього, голова ЄС Антоніу Кошта вивчає 27 столиць ЄС, щоб скласти список того, що блок готовий колективно надати Україні в плані військ і озброєння, які могли б послужити гарантіями безпеки для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди.

Миротворці в Україні - останні новини

Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що будь-який європейський військовий внесок у забезпечення припинення вогню в Україні вимагатиме того, що він назвав "підтримкою США".

Велика Британія вважає, що європейські гарантії безпеки для України можуть бути надані значно меншою кількістю військ, ніж 100-150 тисяч, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський.

Як писав The Guardian, європейські миротворчі сили не обов'язково мають у великій кількості розміщуватися на лінії фронту, отже, їхня чисельність може становити "кілька десятків тисяч осіб - або навіть менше".

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