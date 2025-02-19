У французькому уряді заявили, що не розуміють логіки президента США Дональда Трампа, коли він звинувачує українського президента Володимира Зеленського у тому, що Росія вторглася на територію України і почала війну.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву речниці французького уряду Софі Прімас.
"Ми не дуже добре розуміємо логіку", - цитує агентство речницю, яка висловилася з приводу "незрозумілих коментарів президента Трампа".
За її словами, за останні кілька днів американський лідер зробив низку заяв щодо України, "не порадившись зі своїми європейськими союзниками".
Заяви Трампа про Україну і Зеленського
Як повідомляв раніше УНІАН, 18 лютого Трамп звинуватив Україну в початку конфлікту, який зруйнував її землі і забрав тисячі життів. Він заявив, що Україні "взагалі не варто було починати" цю війну 3 роки тому, натякнувши, що Україна мала піти на угоду з Росією, щоб уникнути вторгнення
Також Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського і наполіг на проведенні виборів. "Це не справа Росії. Це те, що виходить від мене і від багатьох інших країн... Зараз в Україні є керівництво, яке дозволило розв'язати війну, якої не повинно було бути", - заявив він.
Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у відповідь заявив, що європейці повинні перестати скандалити через Трампа і почати допомагати йому в процесі припинення війни в Україні. А ще Джонсон спростував те, що рейтинг довіри президента України Володимира Зеленського перебуває на рівні 4%, уточнивши, що він - десь на рівні Трампа.