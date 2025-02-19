Передбачається, що інтенсивне використання дальньої розвідки може скоротити потребу в солдатах на лінії фронту з Росією.

Велика Британія вважає, що європейські гарантії безпеки для України можуть бути надані значно меншою кількістю військ, ніж 100-150 тисяч, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський.

Як пише The Guardian, посилаючись на заяви чиновників Міноборони Британії, європейські миротворчі сили не обов'язково мають у великій кількості розміщуватися на лінії фронту, отже, їхня чисельність може становити "кілька десятків тисяч осіб - або навіть менше".

При цьому західні війська могли б використовувати можливості дальньої розвідки та спостереження для відстеження будь-яких спроб Росії прорвати лінію контролю.

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При цьому розглядається також альтернативний сценарій, за якого в Україні взагалі не буде розміщено жодних європейських військ, а зусилля із забезпечення безпеки будуть зосереджені на дальньому спостереженні.

За інформацією британських військових джерел, найімовірніше, що Велика Британія надасть бригаду або, можливо, дві в багатонаціональну дивізію, яку вона очолить. Бригада зазвичай складається з кількох тисяч військовослужбовців.

Стримуючим фактором для участі Британії є невеликий розмір армії - трохи більше ніж 70 тисяч осіб. Країна також зобов'язалася надати бригаду для захисту Естонії в разі кризи, і може виникнути додатковий тиск по всій Європі, якщо США вирішать вивести частину своїх солдатів з Європи.

Європейські миротворці в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити в Україну британські війська, якщо це буде необхідно для забезпечення гарантій безпеки. Водночас Стармер вказував, що європейські миротворці в Україні не зможуть обійтися без підтримки США.

За прогнозами ЗМІ, Європа може відправити в Україну сили у складі кількох бригад. Йдеться про орієнтовну кількість від 25 000 до 30 000 військовослужбовців.

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