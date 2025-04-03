Європа розглядає використання систем управління і контролю та літаків раннього попередження Альянсу.

Згідно з планами, розробленими коаліцією західних союзників Києва, НАТО може зіграти ключову роль у наданні допомоги європейській миротворчій місії в Україні.

Як повідомили Financial Times європейські чиновники, відповідно до однієї з пропозицій, під час розгортання миротворчих сил в Україні будуть використовуватися командні та контрольні структури НАТО. Згідно з цією пропозицією, миротворці також використовуватимуть загальні можливості Альянсу в галузі розвідки, спостереження і рекогносцировки.

При цьому, за словами чиновників, ця пропозиція є одним із кількох обговорюваних варіантів і може бути змінена до укладення остаточної угоди.

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При цьому участь НАТО також розглядається прихильниками створення сил безпеки як спосіб побічно залучити США в цю діяльність і заручитися мовчазною підтримкою Вашингтона.

"Якщо ми збираємося розгорнути сили і засоби з десятків країн [в Україні], то НАТО - це єдиний варіант [командування і управління], який ми можемо використовувати", - сказав один із чиновників.

За словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника з питань сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Велика Британія і Франція мають у своєму розпорядженні засоби командування та управління для управління великим багатонаціональним військовим контингентом в Україні. Але, за його словами, "якщо ви зможете використовувати активи і механізми НАТО, це значно спростить і полегшить завдання".

"Без американських засобів розвідки і спостереження вони піддавалися б набагато більшому ризику, а їхня здатність виявляти загрози знизилася б", - каже Баррі.

У НАТО також є власний парк літаків раннього попередження і спостереження E-3 Awacs і літаків-заправників, які європейські військові хотіли б отримати для тривалої або великомасштабної місії в Україні.

Командні та контрольні структури та інші активи НАТО можуть бути використані для місій, не пов'язаних з НАТО, включно з місіями, що проводяться ЄС. Але для цього необхідне одноголосне схвалення членів альянсу.

Миротворці в Україні - новини

Як повідомляв The Washington Post, європейські країни планують відправити військову групу в Україну найближчими тижнями, щоб визначити необхідну кількість миротворчих військ і місця їх розміщення. Вони також проведуть консультації з Україною з питань посилення її армії для захисту майбутньої лінії фронту.

Водночас у The Wall Street Journal писали, що план Британії та Франції щодо миротворців в Україні руйнується без підтримки США. Зазначається, що Париж і Лондон намагаються розширити "коаліцію охочих" без чітких гарантій безпеки з боку США.

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