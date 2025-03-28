Париж і Лондон намагаються розширити коаліцію без чітких гарантій безпеки з боку США.

Британія і Франція не здатні переконати інші європейські країни направити миротворчі війська в Україну без військової підтримки США. Поки що про готовність послати свої війська в Україну твердо заявили лише самі Лондон із Парижем. Інші країни поки що не наважуються до них приєднатися через зростаючі сумніви в бажанні США гарантувати підтримку миротворчої місії, пише The Wall Street Journal.

Президент франції Еммануель Макрон скликав зустріч у четвер, на яку зібралася 31 країна, включно з Канадою та Австралією, з конкретною метою зміцнити військову допомогу Україні та визначити, які гарантії безпеки європейські країни готові запропонувати Києву.

Однак після багатогодинних переговорів жодна країна не взяла на себе публічного зобов'язання направити війська, зазначає WSJ. Макрон лише пізніше повідомив, що кілька країн у приватному порядку висловили готовність направити миротворців в Україну.

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При цьому центральне місце в побоюваннях європейських країн посідає питання про те, чи зіграють США якусь роль у підтримці європейського контингенту, якщо він зазнає нападу з боку Росії.

"Я хотів би, щоб американці брали участь у наших переговорах", - сказав Макрон. "Але ми повинні бути готові до ситуації, коли вони, можливо, не приєднаються до нас".

Як пише WSJ, французькі та британські чиновники розглядають план із введення військ як засіб забезпечити собі місце за столом переговорів із Росією:

"Розміщуючи війська в Україні, Франція і Велика Британія прагнуть стримати майбутні російські атаки і одночасно продемонструвати Вашингтону, що Європа готова взяти на себе тягар забезпечення безпеки України".

При цьому французькі чиновники впевнені в тому, що європейські країни нададуть морські та повітряні засоби, які вони планують додати до будь-яких військ на землі. Однак більше запитань викликає пошук достатньої кількості військ для розміщення на суші.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вкрай важливо, щоб Вашингтон підтримав будь-яке розгортання, хоча водночас залишається незрозумілим, чи буде укладено угоду про мир або припинення вогню, яка дасть змогу відправити війська.

У Лондоні вивчають кілька сценаріїв - від припинення вогню до повномасштабного мирного договору. Але всі вони тією чи іншою мірою залежать від підтримки США.

"Навіть пауза в бойових діях на лінії фронту вимагатиме від американських супутників моніторингу в режимі реального часу. Французькі та британські офіційні особи заявили, що їм також потрібні американські системи протиракетної оборони для підтримки будь-яких військ, які вони розмістять в Україні, а також матеріально-технічна підтримка, така як дозаправка в повітрі і транспортні літаки для перевезення військ", - пише WSJ.

Миротворці в Україні

Як повідомлялося раніше, у Франції розглядають варіант розгортання миротворчих сил після війни в центральній частині України вздовж річки Дніпро. Про це ЗМІ повідомив французький чиновник, ознайомлений із закритими дискусіями.

Водночас Reuters писав, що Європа "відступила" від ідеї відправити миротворців в Україну. За словами одного європейського дипломата, ідея відправки військ була привабливою, "коли Україна була в кращому становищі", але в нинішній ситуації європейці шукатимуть альтернативу миротворчій місії.

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