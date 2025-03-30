В Україну вже скоро може приїхати європейська військова група для вирішення цього питання.

Європейські країни планують відправити військову групу в Україну найближчими тижнями, щоб визначити необхідну кількість миротворчих військ і місця їхнього розміщення. Вони також проведуть консультації з Україною з питань посилення її армії для захисту майбутньої лінії фронту.

Європейський фокус зміщується на військово-повітряні та морські сили, пише The Washington Post. Військові керівники вказують на обмеження великомасштабного розгортання наземних військ, а інші країни пропонують свої можливості для патрулювання в повітряному просторі України або в Чорному морі.

"Військові планувальники з десятків країн виступають із пропозиціями про сприяння в усьому - від логістики та командування до розгортання сил на суші, у повітрі та на морі", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер.

Відео дня

Проте, незважаючи на довгі переговори, європейські лідери поки що не зробили публічних зобов'язань, оскільки залишаються сумніви, чи зацікавлені США в підтримці такої ініціативи. Крім того, деякі країни скептично ставляться до розгортання військ без обіцянки США втрутитися в разі нападу Росії, все ж сподіваючись на підтримку США у вигляді протиповітряної оборони, розвідданих і важкої авіації.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп не відкидає підтримки США і що "всі зусилля докладаються в повній гармонії з американськими партнерами, які зацікавлені в цьому підході і сказали, що він їм подобається".

Контроль за припиненням вогню, за словами чиновників, здійснюватиметься за допомогою супутникового спостереження, миротворців ООН або інших спостерігачів, включно з країнами, які Росія вважає "нейтральними". Це завдання не буде покладено на європейські сили, які можуть бути розміщені навколо ядерних об'єктів, військових баз або урядових установ.

Інші новини про миротворців для України

Раніше УНІАН повідомляв, що план Британії та Франції щодо миротворців в Україні руйнується без підтримки США. Після багатогодинних переговорів жодна країна не взяла на себе публічне зобов'язання направити війська

Крім того, у РФ висловилися про відправлення миротворців. У Кремлі вважають, що це нібито "затягне конфлікт". За словами російського сенатора Григорія Карасіна, зустріч американської та російської делегацій в Ер-Ріяді була "конструктивною і спокійною, але не дуже результативною".

Вас також можуть зацікавити новини: