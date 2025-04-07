Президент США дав Китаю часу до 9 квітня.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю додатковими 50-відсотковими митами. Відповідну заяву він оприлюднив у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, Пекіну варто передумати щодо мит у розмірі 34% на товари зі США, інакше будуть наслідки.

"Китай запровадив 34% мита на додачу до вже встановлених ним рекордних мит, незаконного субсидування компаній та масштабних довгострокових валютних маніпуляцій, незважаючи на моє попередження про те, що будь-яка країна, яка запровадить додаткові мита у відповідь і на додачу до вже існуючих довгострокових митних зловживань щодо нашої країни, негайно зіткнеться з новими, значно вищими митами", - пригрозив американський лідер.

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Трамп також озвучив терміни, які дає Китаю на переосмислення цього рішення. Він пригрозив, що 50-відсоткові мита буде введено з 9 квітня.

Також він заявив, що всі переговори, про які запитує Китай зі США, буде припинено. Щодо інших країн, які зіткнулися з американськими митами, переговори стартують негайно.

Мита Трампа

Як писав УНІАН, раніше Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпорт. Ввезення автомобілів іноземного виробництва і запчастин тепер обкладаються 25-відсотковими митами. А на імпорт з країн ЄС, Японії та Південної Кореї введено 20-відсоткові.

У відповідь на введення мит у розмірі 34% Китай вжив заходів у відповідь. Також Пекін подав скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ).

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Китай, Японія і Південна Корея готують відповідь на драконівські мита Трампа. Вони провели економічні переговори вперше за п'ять років, домовившись розвивати справедливу торгівлю і зміцнювати економічні зв'язки.

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