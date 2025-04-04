Китайські виробники намагатимуться продавати більше продукції в Європі та інших країнах через мита Трампа.

Потік китайського імпорту посилить економічну загрозу, яку несуть Європі мита Дональда Трампа. Тепер Брюсселю потрібно підготувати заходи для захисту від дешевих товарів з Азії.

Видання Financial Times пише, що прямий вплив 20%-вих мит Трампа на продукцію ЄС викликав побоювання з приводу перспектив європейських виробників, які вже страждають від мит на авто і сталь.

Жорсткі рішення Трампа щодо Китаю і В'єтнаму означають, що Брюссель повинен підготуватися до напливу азіатських товарів, які будуть перенаправлені на його ринки. Комісія готує нові надзвичайні мита у відповідь, повідомили чиновники, додавши, що вони посилили спостереження за імпортом.

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"Безпосередній торговий шок в Азії, ймовірно, відіб'ється і на Європі", - сказав головний економіст Deutsche Bank по Німеччині Робін Вінклер.

Зазначається, що китайські виробники намагатимуться продавати більше продукції в Європі та інших країнах, оскільки зіштовхнуться з "грізною тарифною стіною в США".

"Нам доведеться вжити заходів, щоб захистити наші галузі", - сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС. "Ми дуже стурбовані тим, що це стане ще однією точкою напруженості у відносинах з Китаєм."

За його словами, ЄС уже запровадив мита в розмірі до 35% на китайські електромобілі, і що, можливо, Брюсселю доведеться піти на більш радикальні заходи щодо інших товарів.

Політики по всьому світу розмірковують про епохальний переворот у глобальній торговельній системі після введення Трампом взаємних мит. За даними Єльської бюджетної лабораторії, ці заходи призвели до того, що ефективна ставка мит у США досягла максимального рівня з 1909 року.

Економіст Nomura Анджей Щепаняк зазначив, що мита для Китаю виявилися "набагато вищими, ніж багато хто очікував". Як наслідок, ризик "демпінгу китайських товарів у Європі істотно зросте". У результаті це може вплинути на інфляцію, що своєю чергою призведе до швидшого зниження процентних ставок Європейським центробанком.

Клеменс Фюст, президент Інституту Ifo, німецького аналітичного центру економічних досліджень, вважає, що важкі санкції США щодо Китаю стануть подвійним ударом для промисловості Німеччини. З огляду на те, що німецька економіка вже перебуває в стані стагнації, можливо, що американські мита приведуть країну до нового витка скорочення виробництва, додав Фюст.

"Найгірший економічний кошмар Європи щойно став дійсністю", - написав глава глобального макроекономічного відділу ING Карстен Бржескі.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, запроваджено мита в розмірі 25% на всі авто іноземного виробництва та запчастини. Крім того, імпорт з ЄС, Японії та Південної Кореї обкладатиметься митом у розмірі 20% або вище. Імпорт із В'єтнаму зіткнеться зі ставкою мита 46%, а з Тайваню - 32%.

Реакція урядів постраждалих країн була різною - деякі проявили обережність, а інші пообіцяли оскаржити рішення Трампа.

Своєю чергою Китай оголосив про введення додаткових мит у розмірі 34% на імпорт зі США.

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