Про таку пропозицію президент США заявив перед перемовинами з Китаєм.

Президент США Дональд Трамп запропонував знизити мита для Китаю до 80% перед торговельними переговорами у Швейцарії, які заплановані на 11 травня. Про це повідомляє Axios.

"80% мито на Китай здається правильним! До Скотта Б.", - зазначив Трамп у соціальній мережі Truth Social, маючи на увазі міністра фінансів Скотта Бессента, який очолює переговори з Китаєм.

Водночас у міністерстві торгівлі країни опублікували заяву, в якій засудили "зловживання" США щодо мит.

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За інформацією Associated Press, китайський експорт до США впав на 21% у квітні, однак загальний обсяг експорту зріс, адже країна знайшла інших покупців для своїх товарів.

Своєю чергою китайські акаунти в соцмережах, які тісно пов'язані з державними ЗМІ, висловили припущення, що Китай готовий до перемовин, однак вони не обов'язково означатимуть поступки.

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Нагадаємо, раніше у Китаї заявили, що готові до переговорів зі США щодо мит. Зокрема у міністерстві торгівлі країни підкреслили, що американські високопосадовці не один раз заявляли про готовність говорити з Пекіном про мита та закликали чиновників у Вашингтоні проявити "щирість" щодо Китаю.

Водночас Китай придумав, як обійти величезні мита Трампа за допомогою Індії. Відомо, що експортні товари з Індії обкладаються податком у розмірі 10%, тому китайським компаніям набагато вигідніше звертатися до індійських експортерів.

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