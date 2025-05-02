Експерти вважають, що ситуація між двома найбільшими економіками світу може змінитися на краще.

У Китаї заявили, що можуть провести торговельні перемовини зі США. Це стало першим кроком країни після того, як президент Дональд Трамп підвищив мита минулого місяця. Про це пише Bloomberg.

Зокрема у Міністерстві торгівлі Китаю наголосили, що американські високопосадовці не один раз заявляли про готовність говорити з Пекіном про мита та закликали чиновників у Вашингтоні проявити "щирість" щодо Китаю.

"США нещодавно надіслали повідомлення Китаю через відповідні сторони, сподіваючись розпочати переговори з Китаєм. Китай зараз оцінює це", - підкреслили у міністерстві.

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У Bloomberg зауважили, що заява Китаю свідчить про те, що ситуація між двома найбільшими економіками світу може змінитися після того, як Трамп підвищив американські мита до найвищого рівня за останні 100 років, а Пекін відреагував тим самим.

"Проте США і Китаю ще належить пройти довгий шлях, щоб зрушити переговори з мертвої точки. Трамп неодноразово заявляв, що президент Сі Цзіньпін повинен зв'язатися з ним, щоб розпочати переговори про тарифи. Раніше цього тижня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що саме Пекін має зробити перший крок до деескалації суперечки", - додали у матеріалі.

Водночас колишній консультант Міністерства торгівлі Китаю Джон Гонг порівняв останній жест з "першим дощем після тривалої посухи". За його словами, це означає, що "є дозвіл від самого верху китайського керівництва".

"Вони готуються до переговорів, хто очолить переговори, якою буде стратегія, яка модель відносин з Вашингтоном. Всі ці речі, ймовірно, зараз інтенсивно обговорюються і дискутуються", - акцентував експерт.

Відносини між США та Китаєм

Як писав УНІАН, раніше в Китаї придумали, як обійти величезні мита Трампа за допомогою Індії. Зазначається, що на Кантонському ярмарку, що триває в Гуанчжоу до 5 травня, до кількох індійських фірм звернулися китайські компанії з пропозицією постачати товари їхнім американським клієнтам. Таким чином в обмін на продажі індійські фірми виплачували китайським компаніям комісійні.

Також Reuters повідомляв, що Китай готовий скасувати мита на деякі американські товари. Зокрема робоча група при Міністерстві комерції КНР формує списки товарів, які можуть бути звільнені від тарифів і закликає компанії подавати власні пропозиції.

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