Замість прямої анексії острову хочуть запропонувати одну угоду.

У Вашингтоні обговорюють новий план щодо втягування Гренландії до сфери впливу США. Замість прямої анексії може бути використана схема посилення зв'язків, яка раніше була застосована до кількох острівних держав Тихого океану, пише Reuters.

За словами двох американських чиновників та ще однієї особи, знайомої з обговореннями, адміністрація Трампа розглядає варіант запропонувати лідерам Гренландії договір про вільну асоціацію зі США.

В минулому такі угоди були підписані з малими острівними державами Мікронезії, Маршаловими Островами та Палау. У кожному випадку умови угоди були трохи різними, але загалом йдеться про домовленість, в межах якої уряд США надає таким мікро-державам низку послуг – від доставки пошти до військового захисту – а натомість американські військові отримують право вільно діяти на території цих країн. Крім того, торгівля зі США для них здебільшого є безмитною.

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Такий варіант є альтернативою раніше озвученим намірам Трампа зробити острів повноцінною частиною США. За словами джерел, це не єдиний план щодо Гренландії, який обговорюється у Вашингтоні, бо він має багато практичних перешкод.

Перша проблема – поточний статус Гренландії. В минулому подібні угоди підписувалися з повністю незалежними державами, а Гренландія такою не є. Тож як мінімум для початку їй доведеться здобути незалежність від Данії.

Крім того, в минулому якраз республіканці в Конгресі намагалися блокувати фінансування на виконання угод з острівними державами. І це спричиняло глибоке розчарування Америкою в цих країнах, бо для них партнерство зі США було дуже важливим елементом економіки.

Один високопоставлений європейський чиновник заявив, що наразі американці не обговорювали з Данією ідею підписання подібної угоди з їхньою острівною провінцією.

Трампу закортіло Гренландію

Як писав УНІАН, у 2025 році президент США Дональд Трамп відновив свою давню риторику про намір придбати Гренландію, напівавтономну територію Данії, з метою розширення американського впливу в Арктиці та зміцнення національної безпеки. Трамп зокрема обіцяв острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання.

Заяви Трампа спричинили дипломатичну напругу між США та Данією. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала Сполучені Штати Америки найважливішим та найближчим союзником її країни, але зазначила, що не вірить у силовий сценарій.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде також відреагував на заяви Трампа, зазначивши, що Гренландія не продається. Він підкреслив, що острів має право на самовизначення та не планує змінювати свій статус.

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