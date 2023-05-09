Також колаборантка "зливала" окупантам інформацію про Сили оборони у фронтових районах Донеччини.

До 12 років за гратами засуджено особисту інформаторку кадрового співробітника російської воєнної розвідки РФ генерал-майора Сергія Дубінського, який причетний до збиття пасажирського літака "Боїнг" MH-17 у липні 2014 року.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисницю затримали у червні минулого року в результаті спецоперації у Кременчуку, де вона намагалась переховуватись від правосуддя.

Зазначається, що суд призначив їй покарання у виді 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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За даними слідства, поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки РФ генерал-майора Дубінського, також відомого під позивним "Хмурий".

"Саме він причетний до збиття пасажирського літака "Боїнг", який виконував рейс MH-17 у липні 2014 року. Встановлено, що ворожа інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з терористом. Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на "Хмурого" і запропонувала свою допомогу у війні проти України. За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона передавала воєнній розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як поінформували в спецслужбі, колаборантка проводила відеофіксацію наслідків російських повітряних атак на території регіону і відправляла агресору відповідні "звіти".

"Ще одним її завданням був збір і передача ворогу персональних даних учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України. Під час обшуків за адресою тимчасового проживання зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - заявили в СБУ.

Збитття літака рейсу MH17

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

17 листопада окружний суд Гааги підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий в 2014 році російською ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом Донецької області. Також суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох бойовиків: екс-офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. За даними Міжнародної слідчої групи JIT (Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна), саме вони брали участь у транспортуванні ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак.

Президент РФ Володимир Путін особисто схвалив ввезення на територію України ракети, з якої був збитий літак рейсу MH17 Malaysia Airlines, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Міжнародна група заявила, що "є вагомі підстави вважати", що Путін підписав рішення про дозвіл використовувати російську ракетну систему, якою пізніше було збито повітряне судно.