Оператори зв'язку зобов'язані надавати номери військовозобов'язаних.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким дозволив вручати повістки білорусам через SMS-повідомлення.

"Про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу) за місцем проживання, управління Комітету державної безпеки по області громадяни можуть бути поінформовані за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в указі опублікованому на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Вказується, що у разі оголошення мобілізації та надходження такої повістки, явка буде обов'язковою.

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"При призові на військову службу з мобілізації громадяни Білорусі також зобов'язані з'явитися на заходи на заклик, бувши оповіщеними за допомогою SMS-повідомлень", - зазначається в законі.

Крім того, оператори зв'язку зобов'язані надавати номери військовозобов'язаних (в Білорусі номер мобільного телефону можна отримати лише за паспортом) на запит військкомату протягом тижня.

Білорусь готується до війни

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це придумав. Це дуже правильно сказано", - наголосив він.

Водночас експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара вважає малоймовірним те, що білоруський диктатор відкрито втягне свою країну у війну.

"Думаю, що оцей фюрер "бєлоруського мира" навряд чи наважиться на щось більше, ніж провокації. І буде діяти виключно в координації і за ініціативою свого старшого фюрера "руського мира" Путіна", - пояснив він.

Майор ЗСУ Максим Жорін також заспокоїв, що не думає, що "завтра буде наступ з Білорусі на Київ".

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