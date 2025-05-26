Іващенко повідомив, що з початку повномасштабної війни в Україні Росія мобілізувала вже 1,3 мільйона осіб.

Мобілізаційний ресурс Російської Федерації становить 25 мільйонів осіб. Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, у Росії проживає близько 145 мільйонів людей, з них мобілізаційний ресурс складає 25 міьйонів.

"Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених – 3 мільйони", - наголосив голова зовнішньої розвідки.

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Іващенко додав, що з початку повномасштабної війни в Україні Росія мобілізувала вже 1,3 мільйона осіб, іще майже мільйон становлять втрати вбитими і пораненими.

Втрати армії РФ: важливі новини

Як писав раніше УНІАН, за час Курської операції Сил оборони України Росія втратила понад 63 тисячі військових убитими й пораненими. Про це президент України Володимир Зеленський повідомляв 21 травня. Також, за його словами, на Курщині українській армії вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України.

В Інституті міжнародного майбутнього при Школі міжнародних досліджень Денверського університету оцінили, що РФ втрачає по 400 тисяч солдатів на рік. Але аналітики вважають, що такі величезні втрати насправді не послаблюють Росію у військовому плані, проте дають їй можливість затягувати війну проти України, яка не має значних людських і матеріальних ресурсів. Як сказав рік тому Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, Росія відновлює свої сили набагато швидше, "ніж передбачали наші початкові оцінки", і армія РФ насправді стала на 15 відсотків більша, ніж була, коли вона вторглася в Україну.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко закликав українців не тішити себе ілюзіями про те, що через великі втрати у росіян почнуться проблеми з особовим складом. "Росія буде знаходити ресурс для бойових дій. Зараз вони поставили планку – 160 тисяч військових. Це близько 100 тисяч тих, хто буде йти на штурм. Десь по 30-35 тисяч щомісяця. На поповнення втрат, яких вони зазнають в Україні. А також для можливості завдавати ударно-штурмові дії", - сказав нещодавно Федоренко.

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