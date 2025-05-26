Поки Україна бореться з російською навалою, інші країни мають готуватися, заявив Іващенко.

Через 2-4 роки після завершення війни в Україні Росія буде технічно готова до агресії проти Європи. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, "Україна - це не просто країна, яка бореться за себе", а "щит Європи", і поки вона стримує російську навалу, інші країни мають час готуватися, адже Росія не просто хоче повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни, а й готує напад на інші країни Європи.

"Це вже не "можливо", а питання часу в тому, хто буде наступний. Польща, країни Балтії, Північна Європа – у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли і звідки?" - сказав Іващенко.

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Голова зовнішньої розвідки вважає, що до агресії проти Європи РФ підготується за 2-4 роки, а якщо санкції скасують – то ще швидше.

"За нашими прогнозами, які поділяють і європейські колеги, після закінчення бойових дій Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Якщо санкції скасують - процес переозброєння піде набагато швидше", - заявив він.

Зараз же Росія веде гібридну гру для того, щоб "роз’єднати союзників, зменшити підтримку України, впливати на рішення через Угорщину". Про те, що РФ готує наступ на країни НАТО, на думку Іващенка, свідчить розширення армійських баз.

"Росія готується. Вони створюють новий Ленінградський воєнний округ - і це не про оборону, а про наступ. Там буде операційний напрямок - Кольський півострів, Фінляндія. На цьому напрямку ми бачимо будівництво нових військових частин. Що стосується колій, то це розширення інфраструктури, яка може використовуватися як у мирних, так і воєнних цілях", - пояснив він.

За словами Іващенка, Росія наразі не збирається зупиняти війну, попри те, що зазнає втрат.

"Вони у своїх головах відновлюють Радянський Союз руками армії. Створюють нові округи і дивізії. Якщо бути точними, то 13 дивізій. Так, у них проблеми – не вистачає людей, техніки. Але кожного дня – 1000–1200 нових контрактників. Це не мобілізація задля миру, а підготовка до чогось більшого".

Ймовірність війни у Європі

Як повідомляв раніше УНІАН, журналісти The New York Times помітили, що Росія посилює свою присутність на кордоні з Фінляндією. Зазначалося, що Москва там зводить намети, укриття для винищувачів та склади. Діяльність Росії нагадує підготовку до передислокації значних сил у разі завершення війни в Україні. Фінські чиновники вважають, що мають приблизно п’ять років до того, як Росія наростить військову присутність до загрозливого рівня.

Також німецький історик, професор з Потсдамського університету Зенке Найтцель нещодавно зробив тривожний прогноз, що цьогорічне літо буде останнім мирним літом у Європі. Свої побоювання він пояснив тим, що "ситуація у сфері безпеки у світі змінилася" через російського диктатора Володимира Путіна, а також через політику президента США Дональда Трампа.

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