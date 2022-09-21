Російська влада ввела кримінальне покарання за здачу в полон, а мобілізовані будуть нести таку ж відповідальність, що і контрактники.

Рада Федерації Росії 21 вересня прийняла пакет поправок про військову службу, який посилює контроль в армії і вводить відповідальність для мобілізованих росіян.

Про це повідомляють росСМИ.

Зокрема Рада Федерації прийняла поправку, яка передбачає, що обтяжуючою обставиною при злочинах проти військової служби буде вважатися, якщо вони вчинені не тільки в умовах збройного конфлікту або військових дій, але і "в період мобілізації, воєнного стану і у воєнний час".

Відео дня

Крім цього, посилюється відповідальність за невиконання військового наказу, опір начальнику по військовій службі, самовільне залишення місця служби, дезертирство, ухилення від служби, порушення правил служби або втрату військового майна, якщо вони здійснені "в період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій".

Зазначається, що за неявку або самовільне залишення місця служби призовники із запасу нестимуть кримінальну відповідальність нарівні з контрактниками.

Також Совфед ввів кримінальну відповідальність за добровільну здачу в полон (від 3 до 10 років) і мародерство (до 15 років).

Як повідомив Путін у своєму зверненні, в РФ з 21 вересня 2022 року оголошується часткова мобілізація. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

Вас також можуть зацікавити новини: