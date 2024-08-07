Росія вичерпала усі запаси "добровольців", і тепер залишається лише гнати на фронт нових мобілізованих.

Вже в наступному році Кремль буде змушений або припиняти війну, або оголошувати нову хвилю примусової мобілізації. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, якого цитує Forbes Україна.

"Якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше, ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою: або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію", - сказав він.

На думку Буданова, Путін намагатиметься тягнути з рішенням до останнього, адже боїться політичної нестабільності в разі оголошення нової масштабної мобілізації.

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За словами очільника ГУР, тривалий час Росія не мала особливих проблем із вербуванням гарматного м’яса, але три місяці тому почалися проблеми. Буданов зауважив, що донедавна Росія могла обходитися завербованими в’язнями та добровольцями, які спокусилися на великі гроші, які їм обіцяють за відправку на фронт.

"Суми дійшли, залежно від регіону, до 2 млн російських рублів. Це величезні гроші для Росії. Відповідь очевидна – потік добровольців катастрофічно зменшується. І в останні місяці армія РФ вперше зіткнулася з кадровим недобором. У Росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10% недобору", - зазначив Буданов.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, Росія вже порахувала, на скільки Україні вистачить мобілізаційного ресурсу. Окупанти вважають, що за умов тотальної мобілізації, Україна воюватиме як мінімум до 2033 року. А за певних умов і ще довше.

Також ми розповідали, що наступальні дії російських окупантів, які тривають зараз, завершаться за півтора-два місяці. Такий прогноз зробив Кирило Буданов. За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

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