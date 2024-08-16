Відмовитись можна, але якщо доведеться зробити це двічі — центр зайнятості знімає людину з обліку.

В Росії центри зайнятості почали пропонувати претендентам у якості вакансій службу за контрактом. Якщо двічі відмовитися від неї, людина перестане отримувати допомогу. Про це повідомляє Baza.

Зазначається, що направлення на службу за контрактом почали видавати з того часу, як Міністерство праці налагодило контакти з військкоматами на місцях. У свою чергу Міноборони РФ розміщує свої вакансії на порталі "Робота Росії", центри зайнятості беруть ці вакансії та направляють претендентам.

"Нещодавно стало відомо про випадок у Новосибірській області: там претендент подав заявку на програму перепідготовки, щоб безкоштовно освоїти професію психолога, але йому видали направлення на співбесіду в піхотинці", - йдеться у статті. Відео дня

Видання вказує, що спеціальності можуть бути різні: радист, піхотинець, танкіст та інші - це залежить від потреб регіонального військкомату. При цьому пропонувати можуть лише ту спеціальність, яка стоїть у претендента у військовому квитку. Відмовитись можна, але якщо доведеться зробити це двічі — центр зайнятості знімає людину з обліку та припиняє з нею працювати. У випадку ж першої відмови ту саму вакансію не запропонують.

"Зараз центри зайнятості також пропонують мешканцям Центрального федерального округу влаштуватися "різноробочими" до Курської області: рити окопи та розчищати завали після обстрілу. Роботодавець пропонує 8-10 тисяч рублів на день та терміновий договір на 2 тижні, а також харчування та проживання", - інформує ЗМІ.

Можливість оголошення мобілізації в Росії

Експерт з військової контррозвідки Михайло Притула розповів, якою може бути нова мобілізація в РФ. За його словами, РФ втрачає 40 тисяч бійців на місяць, але в разі оголошення мобілізації в Росії намагатимуться не чіпати Москву та Санкт-Петербург.

Також УНІАН повідомляв, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нещодавно заявив, що у 2025 році Кремль буде змушений або припиняти війну проти України, або провести нову мобілізацію.

За його словами, Путін намагатиметься тягнути з цим рішенням до останнього, адже російський диктатор боїться політичної нестабільності в разі оголошення нової масштабної мобілізації.

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