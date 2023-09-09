Країна має намір повернутися до хіндійської традиції і відмовитися від старої назви "Індія". Це питання розгляне парламент 18 вересня.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді засвідчив намір країни повернутися до давньої традиції та перейменувати "Індію" на "Бхарат".

З відповідною табличкою чиновник представляв інтереси країни на першій сесії саміту G20, вказав журналіст Адітя Радж Каул в Twitter.

Індія має намір позначити свою міжнародну самоназву як "Бхарат"

"Бхарат" - назва держави хіндійською мовою, яку парламент має намір розглянути замість назви "Індія" на засіданні 18 вересня, повідомляв The Economic Times.

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Назва "Індія" асоціюється з британською мовою. Як відомо, до 1947 року Британія створювала колонії в різних регіонах Індії. Близько 300 років країна була найбагатшим ресурсом для тодішніх британців-колонізаторів. Однак тепер Індія прагне позначити свою міжнародну самоназву хіндійською мовою, без асоціацій з Англією.

Президент Індії першим ввів традицію "Бхарата"

Нагадаємо, що початок згаданої "традиції" серед індійських чиновників заклав президент країни Драупаді Мурму. Він першим став представлятися в якості "президента Бхарата" на запрошеннях на вечерю у зв'язку з самітом G20. Цю ініціативу підтримали кілька політиків у соціальних мережах.

Згідно з конституцією, в Індії прийнято 2 офіційні мови: англійська та хінді. Відповідно, по-англійськи "Індія" називається India, а на хінді - Bhārat.

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