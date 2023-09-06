Індійський уряд планує офіційно підняти питання перейменування країни вже цього місяця.

Чинний уряд Індії збирається змінити офіційну назву країни на Бхарат. Відповідну резолюцію можуть розглянути на спеціальній сесії парламенту, яка пройде з 18 по 22 вересня, пише індійське видання Times Now з посиланням на свої джерела.

Дані відомості побічно підтвердив очільник партії Індійський національний конгрес Джайрам Рамеш. У своєму Twitter він зазначив, що офіційні запрошення на вечерю учасників саміту G20 (вечеря відбудеться 9 вересня) від президента Індії були відправлені за підписом "Президент Бхарату" замість звичайного "Президент Індії".

Після цього ще кілька провідних індійських політиків висловилися в Twitter на підтримку такого перейменування.

Відео дня

Слід зазначити, що, згідно з конституцією, в Індії дві офіційні мови – англійська та хінді. Англійською країна називається India, а на хінді — Bhārat . Нинішню міжнародну назву країни багато індусів вважають пережитком англійського колоніалізму.

Для ухвалення резолюції про перейменування потрібно, щоб її підтримала проста більшість в обох палатах парламенту. Тоді владі доведеться внести зміни до Конституції щонайменше в десяти місцях, де в англійській версії згадується "уряд Індії".

"Британці перейменували Бхарат в Індію. Наша країна відома під ім'ям Бхарат вже тисячі років... Це давня назва країни, яка зустрічається в стародавніх санскритських текстах. Назва Індія була колоніальною і, таким чином, символом рабства. Назва Індія має бути викреслена з Конституції", - заявив депутат верхньої палати індійського парламенту Радж Сабх.

Недавні перейменування країн

Хоча перейменування цілих країн на перший погляд здається подією винятковою і незвичайною, насправді таке відбувається із певною регулярністю. Наприклад, минулого року ООН на вимогу Анкари змінила офіційну назву Туреччини в англійській мові. Тепер замість "Turkey" (що ідентично англійському слову "індичка") країна офіційно в міжнародних документах повинна іменуватися "Türkiye", що ближче до турецького звучання назви країни.

А в 2019 році Республіка Македонія, що колись входила до складу Югославії, на вимогу сусідньої Греції офіційно перейменувала себе на "Республіку Північна Македонія", щоб відрізняти її від однойменної грецької провінції.

Вас також можуть зацікавити новини: