Чинний уряд Індії збирається змінити офіційну назву країни на Бхарат. Відповідну резолюцію можуть розглянути на спеціальній сесії парламенту, яка пройде з 18 по 22 вересня, пише індійське видання Times Now з посиланням на свої джерела.
Дані відомості побічно підтвердив очільник партії Індійський національний конгрес Джайрам Рамеш. У своєму Twitter він зазначив, що офіційні запрошення на вечерю учасників саміту G20 (вечеря відбудеться 9 вересня) від президента Індії були відправлені за підписом "Президент Бхарату" замість звичайного "Президент Індії".
Після цього ще кілька провідних індійських політиків висловилися в Twitter на підтримку такого перейменування.
Слід зазначити, що, згідно з конституцією, в Індії дві офіційні мови – англійська та хінді. Англійською країна називається India, а на хінді — Bhārat . Нинішню міжнародну назву країни багато індусів вважають пережитком англійського колоніалізму.
Для ухвалення резолюції про перейменування потрібно, щоб її підтримала проста більшість в обох палатах парламенту. Тоді владі доведеться внести зміни до Конституції щонайменше в десяти місцях, де в англійській версії згадується "уряд Індії".
"Британці перейменували Бхарат в Індію. Наша країна відома під ім'ям Бхарат вже тисячі років... Це давня назва країни, яка зустрічається в стародавніх санскритських текстах. Назва Індія була колоніальною і, таким чином, символом рабства. Назва Індія має бути викреслена з Конституції", - заявив депутат верхньої палати індійського парламенту Радж Сабх.
Недавні перейменування країн
Хоча перейменування цілих країн на перший погляд здається подією винятковою і незвичайною, насправді таке відбувається із певною регулярністю. Наприклад, минулого року ООН на вимогу Анкари змінила офіційну назву Туреччини в англійській мові. Тепер замість "Turkey" (що ідентично англійському слову "індичка") країна офіційно в міжнародних документах повинна іменуватися "Türkiye", що ближче до турецького звучання назви країни.
А в 2019 році Республіка Македонія, що колись входила до складу Югославії, на вимогу сусідньої Греції офіційно перейменувала себе на "Республіку Північна Македонія", щоб відрізняти її від однойменної грецької провінції.