Учасники так не змогли подолати розбіжності щодо формулювань про війну.

В столиці Індії Нью-Делі стартує щорічний саміт лідерів наймогутніших держав світу. Вони досягли широкої згоди щодо таких питань, як криптовалюти та реформи багатостороннього розвитку банків, але не щодо України, пише Reuters.

Відомо, що переговорники від країн "Великої двадцятки" протягом кількох днів намагалися домовитися щодо формулювань стосовно кривавої війни, яку Росія розв’язала проти України.

Видання, посилаючись на проект декларації саміту, стверджує, що учасники переговорів так не змогли подолати розбіжності. У лідерів залишається можливість щодо досягнення компромісу з цього питання: у 38-сторінковому проекті, який був розповсюджений серед членів делегацій, параграф "Геополітична ситуація" залишився порожнім, хоча інші 75 параграфів були погоджені та заповнені.

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За інформацією Reuters, до підготовки так званої Декларації лідерів намагалися залучити й представників країни-агресора. РФ на саміті представляє не російський диктатор Володимир Путін, щодо якого Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав безстроковий ордер на арешт через причетність до воєнних злочинів, а міністр закордонних справ країни Сергій Лавров. За інформацією пропагандистського агентства ТАСС, він вже прибув на саміт.

Оновлено (9:25): Джерела Reuters повідомляють, що спільна декларація може зрештою містити різні параграфи з викладенням поглядів різних країн, або лише загальні фрази.

"Ми можемо приховати розбіжності та зробити загальну заяву про те, що ми повинні мати мир і злагоду в усьому світі, щоб усі погодилися", – сказало одне з джерел.

Один з посадовців зазначив, що РФ було запропоновано прийняти погляди західних країн і висловити свою незгоду у окремій частині заяви, але "але поки що Росія блокує компроміс, прийнятний для всіх інших". Якщо згоди щодо заяви не буде, саміт "Великої двадцятки" може вперше за 20 років закінчитися без будь-якої декларації.

Саміт G20 - що треба знати

9-10 вересня у Нью-Делі відбуватиметься 18-й щорічний саміт "Великої двадцятки" (G20), що якої входять 19 найбільших економік світу та ЄС.

Цього року на саміт не запросили Україну як гостя, як це було минулого року на саміті в Індонезії. Крім цього, Індія, що приймає саміт, продовжує прагнути замовчати російську агресію в Україні і хоче уникнути відповідних формулювань у підсумковому документі саміту.

Водночас США, чию делегацію очолює особисто президент Джо Байден, називає підтримку України у війні проти РФ другим пріоритетним питанням для обговорення.

Китайський лідер Сі Цзіньпін проігнорував саміт. Також на саміті не буде російського диктатора Володимира Путіна, його заміняє голова МЗС Сергій Лавров.

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