Влада Молдови запевняє, що ця подія не варта навіть гучних заголовків у стрічках новин.

Влада Молдови не бачить загрози нової ескалації та дестабілізації регіону у зв'язку зі зверненням самопроголошеного Придністров'я по допомогу до Росії. Про це заявив прес-секретар уряду Молдови Даніел Воде.

За його словами, організований сепаратистами "з'їзд депутатів" є спробою "істерізувати суспільство" навколо "так званої події в Тирасполі" (натяк на вибухи біля "МВС Придністров'я" у 2022 році - УНІАН), яку було сплановано "тими, хто перебуває зліва від Дністра, і Кремлем".

"Ми не бачимо небезпек дестабілізації. Ми дуже уважно стежимо і повторюємо, що цей регіон теж хоче миру і безпеки. А те, що відбувається в Тирасполі, це пропагандистська подія, виверт, який не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів або напружені заголовки в новинних бюлетенях", - заявив речник уряду Молдови.

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Звернення Придністров'я до Росії

Як писав УНІАН, сьогодні в Тирасполі відбувся "з'їзд депутатів усіх рівнів" самопроголошеної "Придністровської молдавської республіки". На ньому багато говорили про економічну блокаду сепаратистського анклаву з боку Молдови, пролунали звинувачення в геноциді.

За підсумками з'їзду було ухвалено резолюцію, в якій Придністров'я звернулося до Росії по "захист". При цьому сепаратисти нагадали, що на підконтрольній їм території проживає понад 200 тисяч громадян Росії.

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