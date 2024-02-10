Конфлікт з сепаратистами Санду сподівається вирішити в найближчі роки.

У найближчі роки з'явиться "геополітична можливість" розвёязати придністровський конфлікт. Про це заявила президент Молдови Майя Санду в ефірі молдовського телебачення, пише Infotag.

За її словами, жителі підконтрольних сепаратистам районів теж хочуть жити в мирі, вони були налякані російським вторгненням в Україну, оскільки побоювалися, що Кремль змусить їх теж брати участь в агресії. Однак головною проблемою на шляху реінтеграції Придністров'я в Молдову Санду вважає присутність в анклаві російських військ.

"Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння з приводу нейтралітету Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет", – підкреслила Санду.

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Ситуація в Молдові: останні новини

Як писав УНІАН, кремлівські чиновники і "рупори Кремля" продовжують створювати інформаційні умови для дестабілізації Молдови. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Кремль, ймовірно, сподівається запобігти інтеграції цієї країни в ЄС і в цілому на Захід.

Також ми розповідали, що президент Молдови Майя Санду очікує нового витка російської гібридної агресії проти її країни навесні 2024 року. У цей період у Молдові проходитиме президентська передвиборча кампанія.

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