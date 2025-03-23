Сікорський тонко висміяв молитви російського диктатора за здоров'я Трампа.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запитав у філософа та теолога Кшиштофа Монделя, чи варта чогось молитва російського диктатора Володимира Путіна за президента США Дональда Трампа.

"Молитва полковника КДБ зараховується подвійно чи не зараховується взагалі?", - спитав Сікорський у Х.

На це теолог Кшиштоф Мондель відповів : "Якщо Путін просить Бога про щось, але не припиняє вбивати людей і обдурювати світ, то його молитви марні, тому що Бог не зміцнює злих людей у злі, це може зробити тільки пекло".

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Він також згадав Євангельську притчу про митаря та фарисея. У ній фарисей молився Богу і дякував, "що не такий, як інші люди", але не був виправданий, адже виявився вдаваним праведником.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів скандальному журналісту Такеру Карлсону, що коли на Трампа здійснили замах, то Путін навіть молився за його здоров'я.

Замах на Трампа

У липні 2024 року у Трампа вистрілили під час передвиборчого мітингу в одному зі гтатів. Стрільця застрелив співробітник Секретної служби.

ФБР почало розслідувати цей інцидент як замах на вбивство. Замах на Трампа засудили багато американських та світових політиків.

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