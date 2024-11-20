Фінські підрозділи дділяться досвідом ведення бойових дій в арктичних умовах з британцями поблизу російського кордону.

Британські війська готуються до війни в лісах при -20°C. Своїм досвідом із британцями діляться фіни, пише The Times.

"Якщо ви пітнієте, ви помрете", - таке попередження фінський командир дав британським солдатам, які проходили тренування для ведення бойових дій в замерзлих лісах поблизу російського кордону.

Стоячи на снігу з автоматом RK 62 M1 на грудях, лейтенант Оллі Таскінен пояснив, що промокнути при температурі -20°C на північному фронті НАТО було набагато небезпечніше, ніж контакт із російськими військами.

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"Ви, мабуть, чули про Зимову війну в 1940-х роках, коли Фінляндія витримала повномасштабне радянське вторгнення. Підрозділи, які атакували Фінляндію зі сходу, не були готові до боїв в холодних умовах. Тому їхнім найбільшим ворогом стало замерзання", - сказав він.

На військовій базі в лісах Кіелінуппу, в самому серці Лапландії, де війська НАТО тренуються виживати в суворих природних умовах, ключем до виживання є залишатися сухим. "Старі методи працюють найкраще", - зазначив Таскінен. Одним із таких методів є те, що вогнепальна зброя не повинна нагріватися: її треба тримати весь час замороженою. За словами командира, "якщо ви занесете її всередину, весь сніг і лід розтане і потрапить у ствол, а коли ви вийдете на вулицю, вона знову замерзне. Залиште її на вулиці або в наметі, де холодно". Також важливі прості поради, як наприклад, покласти газету під шкарпетки в черевиках, щоб "забрати вологу з ваших ніг", а також постійна зміна шарів одягу.

Скандинавська природа, з її жорстокими умовами, не має аналогів для більшості військових НАТО. Однак тепер, коли Фінляндія стала членом альянсу, британські, американські, французькі та шведські солдати освоюють спеціалізовані навички для захисту її крижаного кордону. "Лісові бої - це наша спеціалізація", - сказав Таскінен. "Я віддаю перевагу лісу. Бронетехніці важко рухатися через ці ліси, тому нам простіше воювати. І ще, у лісах земля нерівна, тут багато пагорбів та скель, що дає нам природне прикриття. Ми навчаємо піхоту пересуватися цими лісами на лижах і снігоходах, щоб вони могли швидко переміщатися".

Серед сотень британських солдатів, які отримували навчання від фінів, був сержант зв’язку Ієн Блумфілд з 4/73 батареї 5 Королівської артилерії, що спеціалізується на розвідці та таємному спостереженні. Підрозділ здійснює патрулі з чотирьох-шести осіб на лінію фронту та глибоко в тилу ворога вночі, використовуючи окуляри нічного бачення. Їх завдання - відслідковувати цілі та передавати розвідувальні дані командирам, які координують удари артилерії чи безпілотників. "Більшість батарей роблять те саме, але ми спеціалізуємося на виконанні цієї роботи в глибокому тилу ворога. Вони проникають непомітно, облаштовують спостережний пункт, залишаються стільки, скільки потрібно, а потім відступають", - каже Блумфілд.

Щоб залишатися непоміченими, вони рухаються вночі, під покровом темряви, враховуючи місцевість, каже військовий.

"Вони вміють дуже добре приховувати свої сліди - залишки, які можуть видати їхнє перебування. На снігу це дуже важко зробити". Блумфілд розповів, що його підрозділ обмінювався досвідом з фінськими колегами, яких він назвав "фахівцями з холодної погоди":

"Це їхнє середовище, вони звикли до таких умов. Якщо стояти на місці більше години… це зовсім інший холод. Мінус 2°C, мінус 3°C, як у Уельсі, - це не те саме, що мінус 2°C або 3°C тут. Тут тебе морозить до кісток".

Збройним силам НАТО довелося навчатися функціонувати без стандартних інструментів, таких як GPS, які не завжди працюють в цих умовах. Зазвичай солдати використовують компаси як резервні пристрої, але й вони не завжди ефективні через природне залізо в землі, яке заважає магнітам.

Натомість фінські сили навчали солдатів орієнтуватися в лісі, використовуючи тільки природні орієнтири.

Можлива війна НАТО проти РФ: що треба знати

Інформацію про можливу війну між НАТО та РФ першими опублікували журналісти Bild. Посилаючись на секретні матеріали Бундесверу, видання опублікувало можливий сценарій, за яким РФ почне підготовку для атаки на альянс у 2024 році. А бойові дії "неминуче" розпочнуться в 2025-му.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголошував, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

The Washington Post попереджає, що у Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв’язки з Китаєм та країнами Глобального півдня.

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