Нездатність Заходу надати Україні достатньо зброї та неспроможність реалізувати санкции належним чином дають агресору упевненість, що він переможе.

У Кремлі сповнені оптимізму та впевненості, що зможуть успішно протистояти Заходу, налагодивши тісніші економічні та дипломатичні зв’язки з Китаєм та країнами Глобального півдня. Про це пише The Washington Post за підсумками інтерв'ю з російськими та європейськими офіційними особами та бізнесменами.

"Росію підбадьорив її успіх у стримуванні підтримуваного Заходом українського контрнаступу, після чого у Вашингтоні та Брюсселі виникли політичні безвихідь щодо продовження фінансування Києва. На думку Москви, підтримка США вторгнення Ізраїлю в Газу завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох частинах світу. Збіг подій викликав сплеск оптимізму щодо глобальної позиції Росії", – йдеться у публікації.

Офіційні особи в Москві хизуються зростанням торгівлі з Китаєм, військовою співпрацею з Іраном та дипломатичними контактами в арабському світі. Також Кремль тішиться тим, що зміг розширити групу БРІКС за рахунок Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Ефіопії.

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WP зазначає, що політичні позиції Путіна зміцнилися за рахунок віри в те, що Росія виявилася більш стійкою у військовому та економічному відношенні, ніж очікував Захід. Особливо серед російської еліти, яка початково була скептично налаштована щодо війни в Україні та здатності РФ протистояти санкціям.

"У російській еліті відбулася певна консолідація. Є певне очікування, що надалі ситуація зміниться на користь Росії", — сказав російський науковець, який має тісні зв’язки з високопоставленими дипломатами країни.

Неназваний європейський чиновник, з яким поспілкувалося видання, зауважив, що Захід досі сподівається на повернення до попереднього порядку, росіяни "зрозуміли, що це неможливо, і намагаються будувати новий світ".

Проявом цього видання називає помітний розрив Москви з Ізраїлем – це партнерство розвивалося після розпаду СРСР, але тепер ним вирішили пожертвувати на користь відносин з Іраном та арабськими країнами. Через ці зв’язки Кремль спробує роздмухати конфлікти, які будуть проблемними та болючими для Заходу.

"Путін, звичайно, намагається підірвати світовий порядок, оскільки для нього це єдина стратегія виживання", — сказав колишній російський політв’язень Михайло Ходорковський.

Він наводить перелік російських геополітичних перемог останнього часу: Росія отримала мовчазну згоду США перетнути червоні лінії в Сирії, США вийшли з Афганістану, а Україна отримала лише часткову підтримку Заходу. "Зовні виглядає так, ніби США програють Третю світову війну", – каже Ходорковський.

Генерал Річард Берронс, колишній командувач Об'єднаних сил Великобританії, заявив, що ризики стратегічного провалу для Заходу зростають через відсутність політичної волі постачати Україні достатню кількість зброї та повернути військово-промислове виробництво.

"З точки зору прихованої військової та економічної могутності, абсолютно смішно, що Захід став заручником чогось такого відносно мізерного, як Росія. Путін вірить, що якщо він досить довго буде впертим, ми, слабкий Захід, підемо. І він може мати рацію. Це буде не просто соромно. Це буде акт стратегічного самоушкодження", – сказав він.

США втрачають авторитет у світі

Західна преса активно критикує США за нездатність виконати власні зобов’язання щодо підтримки України. Як пише The Atlantic, вагання Вашингтону з наданням України зброї переконує союзників у "політичній некомпетентності" Сполучених штатів і надсилає повідомлення Росії та Китаю про те, що США "є виродженою, вмираючою державою".

The Atlantic зауважує, що результатом зради України буде крах довіри до США в усьому світі. Американські союзники шукатимуть захисту у більш надійних партнерів, а сама Америка буде ізольована та ослаблена.

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