Наразі не планується взаємна перевірка ядерних арсеналів між двома провідними ядерними державами світу.

Москва ніколи формально не змінювала стан бойової готовності своїх ядерних сил після наступу в Україні в лютому 2022 року. Про це пише Le Monde.

Видання нагадує, що взимку 2023 року Москва вийшла з нового договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь між Росією та США:

Хоча договір теоретично діє до 2026 року, наразі не планується взаємна перевірка ядерних арсеналів між двома провідними ядерними державами світу.

ЗМІ зазначає, що Росія вже кілька місяців потерпає від масованих транскордонних повітряних атак. Міноборони Росії майже щодня поширює повідомлення про збиття десятків, а то й сотень ворожих безпілотників у регіонах, часом віддалених від України. При цьому оголошення про перегляд ядерної доктрини відбулося лише через кілька днів після серії особливо руйнівних повітряних атак на Москву.

"Зміна позиції Путіна також відбулася через кілька днів після невдачі російського стримування: вражаючий провал випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети на рідкому паливі під назвою "Сармат". Цю ракету часто хвалив Путін як ключовий компонент у поточній модернізації російського арсеналу. Однак його введення в експлуатацію, яке спочатку було заплановано на 2023 рік, щоб замінити старіші ракети того ж типу "Воєвода", регулярно відкладалося", - йдеться у статті.

Нова ядерна доктрина Росії - останні новини

У Росії прокоментували свою нову ядерну доктрину. За словами прес-секретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, навколо кордонів РФ з'явилася "напруженість".

Як сказав спікер, ядерні держави "почали брати участь у конфлікті навколо України, на боці України, а військова інфраструктура НАТО почала просуватися "до нашим кордонів".

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