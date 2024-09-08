Він закликав не легковажити ризиками ескалації, але і не дати Кремлю залякувати себе.

Восени 2022 року був реальний ризик того, що Путін міг застосувати ядерну зброю проти України.

Таке переконання висловив директор ЦРУ Вільям Бернс. "Восени 2022 року був момент, коли настав справжній ризик можливого застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс, передає Голос Америки.

Він додав, що наприкінці 2022 року провів зустріч із головою російської розвідки Наришкіним в Туреччині, де пригрозив наслідками за можливий ядерний удар.

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Він закликав не легковажити ризиками ескалації, але і не дати Кремлю залякувати себе. "Путін - забіяка. Він продовжить бряцати зброєю", - додав директор ЦРУ.

Ядерні погрози Кремля

З самого початку повномасштабного вторгнення Кремль активно вдавався до ядерного шантажу, намагаючись стримати масштаби західної допомоги Україні. Цей шантаж лунав через заяви російських посадовців про ядерну війну, а також у демонстративних навчаннях ядерних сил Росії.

На думку багатьох оглядачів, наступ ЗСУ в Курській області, ймовірно, мав за мету, показати Заходу, що навіть пряме вторгнення в РФ не призведе до ядерної війни, не те що поставки Україні крилатих ракет.

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