За словами Пєскова, ядерні держави "почали брати участь у конфлікті на боці України".

Ухвалення Росією нової ядерної доктрини спричинене міжнародною обстановкою - зокрема, "оскаженілою" політикою деяких західних держав. Про це у коментарі росЗМІ заявив пре-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков.

На його думку, навколо кордонів РФ з'явилася "напруженість" і ядерні держави "почали брати участь у конфлікті навколо України, на боці України, а військова інфраструктура НАТО почала просуватися "до нашим кордонів":

"Це все робило необхідним внесення коригувань і до ядерної доктрини, і до основ державної політики у сфері ядерного стримування".

Як сказав Пєсков, відповідні коригування до доктрини підготовлені, але "зараз це буде оформлятися".

"Тверезі голови почули, оскаженілі голови продовжують цю шалену політику, яка може мати вельми негативні наслідки для всіх. Але, безумовно, власне розвиток ситуації вимагав документального оформлення, ну, такої канонізації нових умов", - каже кремлівський спікер.

За його словами, ступінь залучення західних держав у війну РФ проти України "має тенденцію до зростання".

"Вони не включають якихось гальм, навпаки, декларують свій намір далі продовжувати з тим, щоб забезпечити перемогу Україні. Самі українці абсолютно утопічно міркують про те, що треба, мовляв, Росію примушувати до миру. Ну, загалом такі йдуть помилкові і здатні викликати дуже негативні наслідки для київського режиму розмови. І на тлі цього всього, звичайно, ми повинні приймати рішення, ми повинні мати готовність їх імплементувати", - резюмував Пєсков.

Нова ядерна доктрина Росії

Днями правитель РФ Володимир Путін запропонував внести зміни до Основ державної політики РФ у галузі ядерного стримування. Зокрема, він запропонував розглядати агресію проти Росії з боку неядерної держави, але за підтримки ядерної держави як спільний напад.

У США вже відреагували на нові ядерні погрози Путіна. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що погрози ядерною зброєю зі сторони російського президента Володимира Путіна є "безвідповідальними". На його думку, світу необхідне більше роззброєння.

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