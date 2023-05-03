Напередодні у Путіна звинуватили Україну в тому, що вночі її безпілотники атакували Кремль.

Мер Москви Сергій Собянін заборонив запускати в російській столиці безпілотники. Він наголосив, що право на це є тільки у чиновників та силовиків.

При цьому ні про війну, ні про нібито атаку безпілотників на Кремль цієї ночі Собянін у своєму пості в Телеграм-каналі не згадав:

"Ухвалили рішення про запровадження відсьогодні заборони на запуск безпілотних літальних апаратів в місті Москві, за винятком БПЛА, які використовуються за рішеннями органів державної влади".

За його словами, цей крок зроблено для запобігання несанкціонованому використанню безпілотників, які "можуть ускладнити роботу правоохоронних органів".

Нагадаємо, раніше влада Москви зобов'язала комунальників патрулювати Москву і шукати можливі бомби, в тому числі на безпілотниках.

Винагорода за український дрон на Красній площі 9 травня

Раніше співвласник Monobank Володимир Яценко оголосив премію в 20 млн грн українським виробникам, чий БПЛА долетить і приземлиться на Красній площі в Москві 9 травня.

За його словами, така величезна сума повинна бути розділена між виробником і військовими операторами, які виконають завдання і посадять дрон в центрі Москви.

Атака на Кремль

Вночі 3 травня в мережі почали "гуляти" відео з нібито звуками вибухів біля Кремля. Пізніше у Путіна звинуватили Україну у спробі завдати удару по резиденції президента РФ в Кремлі за допомогою двох безпілотників. Це вже назвали замахом на "бункерного".

"Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", - погрожують у Путіна.

А головна путінська пропагандистка Маргарита Симоньян написала: "Може, тепер почнеться по-справжньому?". Тобто вона натякає на те, що окупанти будуть з особливою люттю атакувати Україну, судячи з усього.

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