У прес-службі Путіна звинуватили Україну в спробі завдати удару по Кремлю, пише пропагандистський ТАСС.
Стверджується, що російські військові і спецслужби нібито вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль, постраждалих немає.
"Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", - погрожують у Путіна.
Кремль розцінює нібито "спробу удару" як сплановану терористичну акцію і замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги.
Водночас у мережі поширюють відео нібито вибухів у Москві у ніч на 3 травня. Проте достовірних даних щодо цього немає. На одному з кадрів над Кремлем піднявся стовп диму.
Як розповів пропагандистам речник президента РФ Дмитро Пєсков, Путіна в цей час у Кремлі не було, він нібито працює в Огарьово.
Також Пєсков додав, що парад Перемоги на Красній площі 9 травня, як і планувалося, відбудеться, і Путін візьме участь у ньому.
Змін у графіку на тлі атаки безпілотників на Кремль немає, відповів Пєсков.
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