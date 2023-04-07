Сума має бути справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання.

Співвласник Monobank Володимир Яценко оголосив премію українським виробникам, чий БПЛА долетить та приземлиться на Красній площі у Москві 9 травня, написав він у Facebook.

Яценко пояснив, що на таку думку його наштовхнули останні новини щодо підготовки Кремлем до традиційних "святкувань" на День перемоги в російській столиці і вагання Путіна щодо участі у них.

"Отже, я офіційно встановлюю премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звісно за допомогою військових, долетить і приземлиться на Красній площі у Москві 9 травня. Сума премії становить на тепер 20 мільйонів гривень", - написав Яценко.

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Він додав, що сума має бути справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання.

"Щоб не було непорозумінь, на крилах повинно бути українське гасло, наприклад, "Слава Україні", "Героям Слава" тощо", - уточнив бізнесмен.

Українські БПЛА - що про них відомо

У грудні повідомлялося, що Державний концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з бойовою частиною 75 кг та дальністю польоту до 1000 кілометрів. Планується завершити випробування до кінця року. Новий дрон схожий на іранські БПЛА, але має особливості - повертається назад після виконання завдання.

Крім того, на війні вже активно застосовують морський дрон-камікадзе і авіаційний бойовий дрон "Сокіл-300". У зону їхнього ураження потрапляють Москва і Санкт-Петербург.

13 листопада розробники показали український багаторазовий ударний дрон Punisher або"Каратель".

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