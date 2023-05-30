Подоляк пожартував на тему ранкової атаки дронів на Москву та Підмосков'я.

Із самого ранку в Москві неспокійно: місцева влада повідомляє, що російську столицю атакують дрони. ЗМІ пишуть про влучання безпілотників у кілька житлових будинків. Цю інформацію вже прокоментували в Офісі президента України.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі The Breakfast Show оригінально прокоментував атаку дронів на Москву. Але відкинув пряму причетність Києва до ударів БПЛА.

Він назвав це "малоцікавою подією". Але зазначив, що, "можливо, не всі дрони готові атакувати Україну й хочуть повернутися до своїх творців".

"Всі люди, які вважають, що чомусь можуть грати в односторонню гру, що можна буде руйнувати суверенну державу іншу, абсолютно безкарно. Після 15 місяців вони ще не зрозуміли, що в принципі 2014-го року у них не буде? Ніякого там підписання лінії поділу... А вони далі будуть зі своїми понтами розповідати, як вони весь світ на коліна ставлять - цього не буде! Кожен з них буде відповідати у повному обсязі", - сказав Подоляк.

Відповідаючи на запитання, чи причетна Україна до сьогоднішніх атак на Москву, радник глави ОПУ заявив, що "до штучного інтелекту країна причетна", але напряму до атак - ні.

Атака дронів на Москву 30 травня 2023

У столиці РФ вранці 30 травня пролунали вибухи. У Москві нібито спрацювала система ППО через атаку дронів. Всі безпілотники (їх ЗМІ нарахували 13) нібито були збиті на підльоті до Москви, стверджують пропагандисти.

Пізніше Міноборони Російської Федерації традиційно звинуватили в атаці дронами на Москву Україну й назвали подію "терористичною атакою". У відомстві Шойгу стверджують, що було задіяно 8 БПЛА, всі нібито вражені.

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