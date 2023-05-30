У Росії звинуватили у всьому Україну й заявили, що нібито збили всі дрони.

Міноборони Російської Федерації, яка вже більше року веде повномасштабну війну в Україні, раптом пожалілися на атаку БПЛА по об'єктах у Москві.

У відомстві, традиційно, звинуватили у всьому Україну, назвавши інцидент "терористичною атакою".

"В атаці було задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Усі безпілотники противника вражені. Три з них пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, втратили керування та відхилилися від намічених цілей. Ще п'ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї", - стверджують у Міноборони країни-агресорки.

Відео дня

Вибухи у Москві

У столиці Російської Федерації вранці 30 травня прогриміли вибухи нібито через роботу ППО.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в результаті атаки БПЛА "в декількох будівлях відбулися незначні пошкодження". Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки є постраждалі.

Всього нібито збито 13 безпілотників на підльоті до Москви - Рублівка, Красногорський район, Істринський район, Нова Москва, а ще три нібито потрапили в житлові будинки - Ленінський проспект, Профспілкова вулиця, Вулиця Атласова.

Вас також можуть зацікавити новини: