У столиці РФ плавають машини, а люди намагаються врятуватися за вікнами від шквального вітру.

Москва накрила повінь через сильну негоду: центр столиці РФ охоплює вода, він "йде" під воду.

Деякі росіяни ховаються від шквального вітру і опадів за вікнами, спостерігаючи, як машини зносить потужним потоком. Відповідні ролики поширюються по російських телеграм-каналах.

За даними The Moscow Times, 18 липня в столиці РФ також очікуються сильні грози з градом.

У червні Російський Сочі затопили дощі

Нагадаємо, 14 червня стихійний катаклізм "накрив" російське курортне місто Сочі - там через сильні дощі вода місцями дійшла до перших поверхів житлових будинків.

Зокрема, рівень води в річці Мацеста став підніматися в районі 4:00 ранку. Через сильні ризики місцева влада оголосила тривогу і попередила, що частину населення можуть евакуювати.

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