Москва накрила повінь через сильну негоду: центр столиці РФ охоплює вода, він "йде" під воду.
Деякі росіяни ховаються від шквального вітру і опадів за вікнами, спостерігаючи, як машини зносить потужним потоком. Відповідні ролики поширюються по російських телеграм-каналах.
За даними The Moscow Times, 18 липня в столиці РФ також очікуються сильні грози з градом.
У червні Російський Сочі затопили дощі
Нагадаємо, 14 червня стихійний катаклізм "накрив" російське курортне місто Сочі - там через сильні дощі вода місцями дійшла до перших поверхів житлових будинків.
Зокрема, рівень води в річці Мацеста став підніматися в районі 4:00 ранку. Через сильні ризики місцева влада оголосила тривогу і попередила, що частину населення можуть евакуювати.