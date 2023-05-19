Наразі повідомляється про 13 загиблих.

Руйнівна повінь в Італії забрала життя 13 людей. "Велика вода" зруйнувала будинки та ферми. У постраждалих регіонах регулярно відбуваються зсуви, а річки виходять з берегів. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, проливні дощі цього тижня спустошили східну частину регіону, відому як Романья. Там сталося до 300 зсувів, 23 річки вийшли з берегів, близько 400 доріг пошкоджені або зруйновані, а 42 муніципалітети затоплені.

Збиток вже оцінюється в мільярди євро. Особливо сильно стихія вдарила по сільському господарству країни. Під водою залишилися понад 5000 ферм з вирощування кукурудзи та зерна.

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За даними The Guardian, ця повінь в Італії стала найсильнішою за останні 100 років. Щонайменше 10000 людей змушені покинути свої будинки. Стихія порушила роботу автомобільного та залізничного транспорту.

Повінь в Італії - що відомо

Як повідомляв Погода УНІАН, останнім часом погодні катастрофи в Італії почастішали. Зливи на півночі країни послідували за тижнями посухи. Через спеку земля в регіоні пересохла, через це грунт втратила здатність вбирати воду, що ще більше погіршило ситуацію.

Люди змушені рятуватися від води на дахах будівель, звідки їх потім забирають рятувальники на вертольотах та гумових човнах.

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