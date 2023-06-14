Місцеві жителі скаржаться, що вулиці перетворилися на річки.

Сильні дощі перетворили російське місто Сочі в озеро. В окремих районах затоплені перші поверхи будинків.

Російські ЗМІ повідомляють, що через сильні дощі річка Мацеста вийшла з берегів і вулиці почали перетворюватися на річки близько 4:00. У зв'язку з цим в місті звучала сирена, а місцева влада оголосила про можливу евакуацію з будинків біля річки.

Жителі російського міста скаржаться, що через повінь дорогами їздити неможливо. Дійшло до того, що деякі городяни пересіли з авто в човни, але це не допомагає через повалені дерева на проїжджій частині.

Водночас синоптики прогнозують, що найближчим дні дощі не припиняться, через що виникла загроза сходу селів. Крім того, росіянам порадили не купатися в морі через шторм і брудну річкову воду.

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Після російського теракту на дамбі Каховської ГЕС затопленими виявилися десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Крім того, стихія вдарила по західних областях України. Так, два райони Львівщини постраждали від потужних злив, в результаті яких розмиті дороги, зруйновані 5 мостів, відсутній проїзд до 16 населених пунктів.

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