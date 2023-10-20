Виборцям не подобається економічна політика Байдена, якому довелося керувати під час пандемії та глобальної кризи через війну в Україні.

Дональд Трамп випереджає президента США Джо Байдена в рейтингу серед виборців кількох ключових штатів. Головна причина полягає у непопулярності економічної політики чинної адміністрації, пише Bloomberg.

Як показало опитування, проведене на замовлення редакції, Трамп випереджає Байдена з результатом 47% проти 43% серед виборців у так званих "хитких штатах" (swing state) – де жодна з двох ключових партій США не має сталої підтримки і вибори там по черзі виграють то республіканці, то демократи. Йдеться про штати Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин.

За тринадцять місяців до виборів Байден відставав від колишнього президента у п’яти із семи "хитких штатів". Як показує інфографіка, на користь чинного президента терези народної підтримки схиляються лише в Неваді. А в Мічігані між кандидатами повний паритет. Решта штатів – за Трампом.

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"Попри те, що обидва кандидати мають практично однакову підтримку на національному рівні, ці штати, ймовірно, будуть особливо важливі для отримання голосів виборців, які визначатимуть наступного президента", – пише видання.

Довідка УНІАН. Тут варто зазначити, що через особливості американської виборчої системи для кандидатів в президенти є важливою не так кількість голосів в абсолютних цифрах, як формальна перевага у голосах над суперником в кожному окремому штаті. Якщо спростити, то переможцем стає той, хто перемагає умовно у більшій кількості штатів, а не той хто набирає більше голосів виборців загалом. Хоча насправді важливою є також і кількість населення у виграних штатах.

Опитування Bloomberg показало, що виборці у "хитких штатах" схиляються до Трампа через те, що, на їхню думку, американська економіка була в кращому стані за часів його адміністрації, ніж за Байдена.

Крім того, виборцям до вподоби позиція Трампа ще з низки ключових питань, зокрема щодо проблем імміграції та розвитку інфраструктури, а також його ставлення до України і Китаю.

Вибори в США – останні новини

Наступні вибори президента США відбудуться на початку листопада 2024 року. Раніше Джо Байден вже підтвердив, що балотуватиметься на другий строк. Єдиного кандидата від республіканців поки що немає – тривають так звані праймеріз, тобто внутрішньопартійні вибори. Але найвищий рейтинг в цьому таборі має саме Дональд Трамп.

Колишня держсекретар США та в минулому перша леді країни Хілларі Клінтон, яка програла Трампу президентські вибори 2016 року, висловила думку, що Росія обов’язково спробує втрутитися в ці вибори. На її думку, проблема в тому, що частині американців подобається путінський авторитаризм.

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