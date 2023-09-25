За її словами, Штати недостатньо говорять про втручання Росії в національні вибори.

Гілларі Клінтон заявила, що президент Росії Володимир Путін спробує втрутитися у вибори у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться у 2024 році.

"Я боюся, що росіяни виявилися досить вправними у втручанні, і якщо у нього буде шанс, він зробить це знову", — сказала вона в ефірі MSNBC, передає The hill.

На думку Клінтон, США недостатньо говорять про втручання Росії в національні вибори, і у Путіна є "багато апологетів і сприятливих осіб у нашій країні". Вона додала, що деякі американці не бачать "небезпеки" Путіна, а деякі навіть погоджуються з ним у окремих питаннях, зокрема, із вторгненням в Україну. Клінтон попередила, що фашизм і авторитаризм можуть зростати в США, і закликала виборців "відкинути" таке мислення.

Відео дня

"І частина виклику полягає в тому, щоб продовжувати пояснювати американській громадськості, що ви знаєте, який лідер Путін, цей авторитарний диктатор, який буквально вбиває свою опозицію, вбиває журналістів, отруює людей, які з ним не згодні, вторгається в інші країни, втручається в наші вибори. Ми повинні відмовитися від авторитаризму. Ми повинні відмовитися від майже повзучого фашизму людей, які справді готові передати своє мислення, свої голоси небажаним диктаторам, і ми не можемо допустити цього", - наголосила вона.

Втручання у вибори США

Варто додати, що вбитий екс-голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин раніше визнав своє втручання в американські вибори.

"Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо", - стверджував він.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс назвав це "нахабним визнанням" і проявом безкарності не тільки Пригожина, а й вищого керівництва Росії. У США переконані, що бойовик не став би таке говорити без згоди Москви.

За даними Bloomberg, російські боти використовували меми для впливу на виборців США.

Як відомо, нові вибори президента США повинні відбутися в листопаді 2024 року. Основними суперниками поки вважаються чинний президент Джо Байден і екс-глава держави Дональд Трамп.

Вас також можуть зацікавити новини: