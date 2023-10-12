Він сказав, що ізраїльський прем'єр підвів США в 2020 році.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і назвав терористів "Хезболли" дуже розумними.

Як пише The Washington Post, в інтерв'ю Fox News екс-лідер США сказав, що Нетаньяху "дуже сильно постраждав" через подію: "Він не був готовий. Він не був готовий, і Ізраїль не був готовий".

Крім того, під час виступу у Флориді Трамп похвалив розвідку "Хезболли". "Ви знаєте, "Хезболла" дуже розумна. Вони всі дуже розумні", - сказав він. Після цього прес-секретар колишнього президента пояснив, що той критикував неназваних американських чиновників за те, що вони "підказали "Хезболлі" ідею нападу з півночі".

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"Президент Трамп явно вказав на некомпетентність Байдена і його адміністрації, повідомивши терористам район, який може бути атакований. Розумний - не означає хороший", - сказав Чунг.

Сам Трамп визнав, що його висловлювання про "Хезболлу" може бути спірним. "А що я скажу? Але "Хезболла" дуже розумна. Вони розумні і, звичайно, злісні".

Також під час виступу перед прихильниками Трамп розповів про "невдалий досвід спілкування з Ізраїлем" під час операції по вбивству іранського генерала Касема Солеймані. За його словами, ізраїльська розвідка допомогла США встановити його місцезнаходження і спланувати удар безпілотника, але напередодні операції відмовилася в ній брати участь.

"Я ніколи не забуду, що Бібі Нетаньяху нас підвів. Це було дуже жахливо. Ми були розчаровані цим. Дуже розчаровані. Але ми зробили цю роботу самі. Це була абсолютно точна, чудова, прекрасна робота. А потім Бібі спробував приписати собі цю заслугу. Це мене не дуже порадувало. Але нічого страшного", - додав він.

Відносини США та Ізраїлю: останні новини

Як відомо, Сполучені Штати є союзником Ізраїлю, вони підтримали право країни на оборону і пообіцяли підтримати її в захисті від ХАМАС.

Крім того, президент Джо Байден попередив країни і організації, які захочуть скористатися ситуацією, що рішучість Штатів "ясна".

Міністерство оборони США вже відправило найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy і свої есмінці до ізраїльського узбережжя.

Сьогодні в Ізраїль з візитом прибув Державний секретар США Ентоні Блінкен.

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