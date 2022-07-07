Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про те, що прем'єр-міністр Великобританії та лідер Консервативної партії Борис Джонсон йде у відставку.
Спікер Путіна сказав, що британський прем'єр дуже не любить владу РФ, і вони йому відповідають взаємністю, пише "Прайм".
Пєсков також стверджував, що російська влада, в першу чергу, стежить за тим, що відбувається в їхній державі.
"Що стосується самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - заявив він.
Раніше ЗМІ дізналися, що Борис Джонсон піде у відставку з поста прем'єра Британії та лідера Консервативної партії.
Сам Джонсон раніше говорив, що не покине пост, попри те, що з його уряду за кілька днів звільнилися понад 50 міністрів. Причиною масового звільнення міністрів є секс-скандал, в який потрапив колишній заступник парламентського організатора Консервативної партії Кріс Пінчер. Пінчера звинуватили в тому, що він чіплявся до чоловіків.
Джонсона ж звинувачують у тому, що він призначив Пінчера на посаду, знаючи про його небездоганне минуле.
Варто зазначити, що Джонсона й раніше намагалися змістити з посади прем'єра. Примітно, що саме прем'єр Британії є одним з найбільших друзів України - він активно підтримує Київ з початку повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося рано вранці 24 лютого.
Зокрема, прем'єр Британії пригрозив РФ негайним ударом у разі застосування російською владою ядерної зброї.
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