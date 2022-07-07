Джонсон продовжить виконувати обов'язки прем'єра до обрання нового глави правлячої партії, вибори відбудуться в жовтні.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на тлі спекуляцій з приводу його перебування на цій посаді йде у відставку.

Про це повідомляє ITV News з посиланням на свої джерела. Очікується, що офіційну заяву з цього приводу Джонсон зробить сьогодні.

"Сьогодні прем'єр-міністр зробить заяву країні", - сказало джерело.

Видання зазначило, що після переговорів з лідерами Консервативної партії саме таке рішення прийняв Джонсон, на якого в останні дні чинився величезний тиск.

Нагадаємо, що ще день тому Джонсон заявив, що не покине пост прем'єр-міністра країни, незважаючи на те, що за кілька днів з його уряду звільнилося більше 50 міністрів.

Джонсон продовжить виконувати обов'язки прем'єра до обрання нового глави правлячої партії, вибори відбудуться в жовтні.

Крім цього, очікується, що сьогодні Борис Джонсон також піде у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Причиною, через яку було ініційовано відставку Джонсона, став секс-скандал. Зокрема, заступник голови консерваторів Кріс Пінчер приставав до колег по парламенту і будучи п'яним домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Джонсон заявив, що готовий піти у відставку лише у двох випадках: якщо уряд не зможе продовжувати належним чином виконувати роботу; і якщо уряд не зможе і далі надавати підтримку Україні.

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