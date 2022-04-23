Британський прем'єр зауважив, що його країна готова до будь-яких сценаріїв з боку Кремля.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пригрозив Росії негайним ударом у відповідь у разі застосування ядерної зброї.

Про це пише азербайджанське видання HamamTimes.

Джонсон наголосив, що у разі реальної ядерної загрози уряд Великої Британії не проводитиме попередніх консультацій із союзниками, не враховуватиме їхню думку, а ухвалить рішення самостійно.

"Росія не повинна забувати, що у нас теж є ядерна зброя. Якщо Путін натисне на ядерну кнопку, ми теж можемо це зробити. Росія не може більше нікому погрожувати. Ми готові до всього. Путінську диктатуру та російський імперіалізм обов'язково поховають", – заявив Джонсон.

Британський прем'єр наголосив, що його країна вступить у війну, якщо Путін натисне ядерну кнопку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Джонсон зробив важливу заяву стосовно ймовірного застосування ядерної зброї Росією. Він пообіцяв РФ миттєвий удар у відповідь, при цьому без додаткових консультацій.

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