Його надії підірвані невдачами деяких його політичних союзників у Європі та глибокими розбіжностями щодо війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мав надію на те, що загальноєвропейські настрої повернуться в його бік і він зможе очолити альянс своїх неліберальних союзників. Однак ці прагнення Орбана зводяться нанівець через погані результати на виборах деяких з його найпалкіших шанувальників в Європі і глибокі розбіжності з приводу війни в Україні, пише The New York Times.

Головним ударом по надіях Орбана стало те, що правляча в Польщі партія "Право і справедливість" - давній партнер партії Орбана в її битвах з Європейським Союзом з приводу прав меншин, мігрантів, верховенства закону та інших питань - програла вибори минулого місяця.

Це відбулося після низки невдач на виборах політичних союзників Орбана по всій Європі за останні два роки, в Іспанії цього літа, а також невдач у Словенії та Чехії.

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Відзначається, що зустріч Орбана в Китаї з президентом РФ Володимиром Путіним не тільки розлютила центристських і ліберальних європейських лідерів, а й поставила Угорщину в протиріччя з багатьма консерваторами, включаючи крайніх правих в Італії та Польщі.

Крім цього, Орбан привів в лють своїх колег-членів Європейського Союзу і НАТО, затягуючи надання Угорщиною згоди на приєднання Швеції до військового альянсу.

Союзники Орбана

Як пише NYT, найбільшими прихильниками Угорщини зараз є не співвітчизники-європейці, а представники правих сил в США.

Колишній президент Дональд Трамп нещодавно похвалив угорського прем'єр-міністра як "одного з найсильніших лідерів у світі", назвавши його "лідером Туреччини". І, як зазначає NYT, захоплення їх взаємне. Нещодавно Орбан опублікував свою фотографію в червоній шапці з ім'ям пана Трампа, якого він назвав "людиною, яка може врятувати західний світ".

"Але войовнича тактика і мова, які спрацювали на Трампа в Сполучених Штатах, не так добре зарекомендували себе в Європі, де політичний успіх часто залежить від об'єднання коаліцій в національних законодавчих органах і Європейському парламенті в Брюсселі. Це не проблема в Угорщині, де партія пана Орбана має значну парламентську більшість, але це обмежило його вплив в інших країнах", - пише видання.

На європейській арені партія Орбана ізольована і здебільшого самотня; вона вийшла з впливового блоку правоцентристських партій в Європейському парламенті в 2021 році, і досі не знайшла іншого парламентського угруповання, готового прийняти її.

Єдиною країною, яка зараз повністю йде в ногу з Орбаном, є Словаччина, яку після виборів у вересні очолив Роберт Фіцо.

"Але будь-які вигоди, які можна отримати від перемоги Фіцо, набагато переважуються поразкою "Права і справедливості" в Польщі, набагато більшій і - з точки зору економічної, політичної та військової могутності - більш важливій країні", - зазначає видання.

"Орбан думає, що він провидець, який бачить європейську політику правильною, в той час як всі інші помиляються", - зазначає NYT. "Він намагається представити себе майбутнім лідером Європи. Але більшість його очікувань виявилися помилковими".

Положення Орбана в Європі

Раніше видання The Guardian писало, що Орбан зараз ізольований в ЄС сильніше, ніж будь-коли.

Зазначалося, що зроблений Туреччиною крок до ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО, привернув різку увагу до небажання Угорщини підписати цю угоду. А недавня зустріч Орбана і Путіна посилила зростаюче занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що дружні зв'язки Угорщини з Москвою і Пекіном не йдуть в ногу із західним альянсом і навіть шкодять йому.

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