Рух Туреччини до ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО, скандальні заяви та зустріч з Путіним ще більше ізолювали прем'єр-міністра Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився ізольований в Європі більше, ніж будь-коли, напередодні саміту лідерів ЄС у четвер. Угорський лідер, один з найпомітніших крайніх правих політиків Європи, вже давно виділяється на європейській сцені.

Як пише The Guardian, зроблений Туреччиною крок до ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО, привернув різку увагу до небажання Угорщини підписати цю угоду. А нещодавня зустріч Орбана і Володимира Путіна посилила зростаюче занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що дружні зв'язки Угорщини з Москвою і Пекіном не йдуть в ногу із західним альянсом і навіть шкодять йому.

Намагається всидіти на двох стільцях

Прем'єр-міністр Угорщини "намагається зберегти роль "плацдарму" між Заходом і Сходом", - сказав Петер Креко, директор дослідницького інституту "політичний капітал" в Будапешті.

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Орбан хотів максимізувати "переваги відносин в обох напрямках - попри все очевидніші ознаки того, що це неможливо в нинішній геополітичній реальності", додав він.

Але замість того, щоб відступити, угорський лідер в останні дні лише посилив цю риторику, спрямувавши свій гнів на європейські інституції.

"Москва стала трагедією; Брюссель - це погана сучасна пародія", - сказав Орбан у своїй промові в понеділок під час святкування повстання Угорщини 1956 року проти Радянського Союзу.

"Москву вже неможливо було зупинити, але Брюссель і Європейський Союз можна зупинити", - додав він, маючи на увазі вибори до Європейського парламенту в наступному році.

Риторика Орбана не залишилася непоміченою: високопоставлені європейські чиновники заявили, що, поведінка Будапешта стає все більш серйозною проблемою.

"Нещодавня зустріч Орбана з Путіним в Пекіні і те, як угорський прем'єр-міністр порівняв ЄС із Радянським Союзом, піднімають питання про те, чи можемо ми як і раніше довіряти цій країні як союзнику і партнеру", - сказав один високопоставлений європейський дипломат.

Проблеми з Угорщиною "швидше за все, будуть ставати все глибшими й глибшими, і все більше ставити під загрозу спільні рішення зі стратегічно важливих питань", сказав дипломат.

Другий високопоставлений європейський дипломат заявив, що "Угорщина стає все більш і більш ізольованою, оскільки відстрочка вступу Швеції в НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників".

Сам Орбан визнав, що він часто буває один. "Справа в тому, що тут я єдиний голова уряду Європейського Союзу. Враховуючи стан світу, було б природно, аби багато європейських лідерів знаходилися тут. Але вони не прийшли", - сказав він у своєму виступі на форумі ініціативи китайського уряду "Один пояс - один шлях" у Пекіні минулого тижня.

У Орбана є козирі

Але навіть попри те, що він виглядає більш ізольованим, прем'єр-міністр Угорщини - один із найдосвідченіших голів урядів Європи - все ще має козирі в рукаві.

Планується, що Угорщина головуватиме в Раді ЄС у другій половині наступного року, і в Брюсселі вже є побоювання з приводу того, як Будапешт використовуватиме цю роль.

Угорський уряд також затримує нову військову допомогу ЄС Україні, а підтримка Будапешта буде потрібна для пропонованого збільшення бюджету блоку і фінансової допомоги Києву.

І хоча Орбан зазнав серйозної невдачі, коли Брюссель заморозив мільярди євро, призначені для Угорщини через проблеми з верховенством права, тепер з'явилися сигнали про те, що принаймні частина грошей може бути розморожена - частково для того, щоб змусити Угорщину підписати ключові фінансові рішення для ЄС.

Деякі європейські чиновники заявляють, що, на їхню думку, ізоляція не змінить поведінку угорського лідера. Також висловлювалися припущення, що Роберт Фіцо, новий прем'єр-міністр Словаччини, може стати союзником Орбана в деяких європейських політичних битвах.

Відповідаючи на питання про вплив виборів у Польщі, Юдіт Варга, колишній міністр, яка, як очікується, очолить кампанію партії Орбана "Фідес" у передвиборній гонці до Європейського парламенту, сказала, що альянси партії "залишаються сильними і процвітаючими".

Однак за закритими дверима настрій інший, пише The Guardian.

"Існує велика невизначеність щодо майбутнього. Але що можна сказати напевно, так це те, що в майбутньому ризик ізоляції буде вищим", - визнав високопоставлений угорський чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Критики Орбана - проти поступок йому

Критики Орбана, тим часом, заявляють, що ніяких поступок йому бути не повинно.

"Він блокує вступ Швеції до НАТО. Він потискає руку Путіну. Він порівнює ЄС з убивчою диктатурою Радянського Союзу", - заявив депутат Європарламенту від німецьких "зелених" Даніель Фройнд.

"Менш ніж за тиждень Орбан представив достатні докази того, що він не здатний зайняти пост голови ЄС. Те, що Комісія ЄС навіть розглядає можливість розморожування коштів Орбану в цій ситуації, є сміховинним", - додав він.

Скандальні заяви Орбана - реакція ЄС

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель відповів на слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що членство його країни в ЄС схоже на радянську окупацію. Він підкреслив, що "ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС".

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