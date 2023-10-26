Прем'єр-міністр Угорщини вказав, що очікує на прибуття української делегації до Будапешту, тому все ще блокує виділення необхідних коштів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що чекає на переговори з Україною для розблокування виділення 500 млн євро на закупівлю зброї для ЗСУ в межах Європейського фонду миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Орбан сказав журналістам перед початком засідання Європейського Ради на рівні голів держав і урядів країн-членів ЄС у Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали, чому Угорщина блокує виділення 500 мільйонів євро на зброю для України.

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"Ми чекаємо на прибуття української делегації до Будапешту для переговорів щодо цього. Ми відкриті і готові укласти угоду", - сказав Орбан.

Також його попрохали пояснити його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Пекіні. Як сказав Орбан, Україна є спільним сусідом для Угорщини і Росії.

"У нас є мирна стратегія. Тож, ми хотіли б зберігати відкритим канал комунікації", - сказав Орбан.

На його переконання, без можливості спілкування з Росією "не буде шансу для миру".

Орбан наголосив, що не збирається просити вибачення за рукостискання з Путіним. Також він сказав, що підтримує між Україною і Росією "режим припинення вогню".

Угорщина блокує необхідні Україні 500 млн євро допомоги

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив про труднощі виділення нової допомоги на озброєння для України. Зокрема, в Євросоюзі знову не змогли ухвалити одностайне рішення про виділення восьмого траншу на суму 500 млн євро для закупівлі озброєння.

Як відомо, Угорщина продовжує блокувати схвалення восьмого траншу на суму 500 млн євро для України. Це рішення не вдається схвалити ще з весни поточного року. Тоді Угорщина заявляла про блокування схвалення виділення нових коштів на підтримку України.

Причиною стало, зокрема, і те, що угорський OTP Bank був внесений в Україні до списку спонсорів війни. У вересні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на вимогу Угорщини оголосило про призупинення статусу міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank.

Попередній, сьомий транш військової підтримки для України на суму 500 млн євро, з додатковими заходами підтримки на суму 45 млн для підготовки українських сил в рамках місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM), було схвалено ще у січні 2023 року.

Загальна підтримка українських військових в рамках Європейського фонду миру після виділення семи траншів становить 3,6 млрд євро.

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