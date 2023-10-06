В Австрії вирішили не ігнорувати найгучніший воєнний злочин росіян останніх днів.

Міністерство закордонних справ Австрії викликало на розмову російського посла в країні через російський ракетний удар по кафе на Харківщині, в результаті якого загинули понад 50 осіб.

"Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Напади на мирне населення є воєнним злочином. Винні повинні понести відповідальність", - повідомила в Twitter прес-служба австрійського МЗС.

У російському посольстві після цього зробили заяву, яке зводиться до спроби покласти відповідальність за ракетний удар на Україну. При цьому російські дипломати запевнили, що армія країни-агресора, яка вторглася в Україну в порушення всіх міжнародних правил і законів, нібито в принципі не завдає ударів по цивільних об'єктах.

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Російський удар по селу Гроза під Куп'янськом

Як писав УНІАН, 5 жовтня близько 13:24 російські окупанти вдарили ракетою по селу Гроза в Куп'янському районі Харківської області. Ракета влучила в будівлю, де знаходилися магазин і кафе, в якому якраз проходили поминки. У момент удару на території цього об'єкта перебувало близько 60 осіб. За останніми даними, загинули 52 людини.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу також заявив, що російські окупанти нібито не б'ють по цивільних об'єктах.

"...Росія не завдає ударів по цивільному населенню, а працює по скупченню військових і армійського керівництва", - заявив він, цитуючи, мабуть, заздалегідь підготовлену відповідь на питання про удар по кафе.

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