Госпіталізовані постраждалі перебувають у критичному стані, поділився голова Харківської ОВА.

Кількість жертв в результаті терористичної атаки росіян на село Гроза на Харківщині зросла до 52.

У лікарні померла ще одна людина, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Наразі 52 людини загинуло внаслідок цього ракетного обстрілу. Оскільки одна людина померла у медичному закладі", - зазначив він.

За словами Синєгубова, поранені, які наразі перебувають у лікарні, мають "досить серйозні травми" та перебувають у критичному стані. Він нагадав, що розбір завалів вже завершено, і всі тіла дістали. Однак наразі триває їхня ідентифікація.

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"Ми також будемо фактично пересівати залишки завалів, оскільки, за нашою інформацією, там ще могли бути люди. А, оскільки "Іскандер" прилетів безпосередньо у будівлю, а вибухова хвиля була досить серйозна, ми маємо переконатися, що всі тіла та рештки тіл знайдені", - сказав голова ОВА.

Харківська область під ударом РФ - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська 5 жовтня вдарили по будівлі у селі Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Там розташовувалося кафе та магазин. Безпосередньо під час удару у кафе та на його подвір’ї перебувало близько 60 осіб. Вони прийшли на поминки за загиблим військовим.

Станом на ранок 6 жовтня повідомлялося про 51 загиблого, серед яких й 6-річний хлопчик. Ще трьох людей наразі розшукують.

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